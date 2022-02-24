Росавиация ограничила полеты в 12 аэропортов, РЖД назначает дополнительные поезда

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) временно ограничила полеты в 12 аэропортов на юге страны в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине. РЖД прорабатывает вопрос о назначении дополнительных поездов из городов юга России, цены на билеты будут зафиксированы.

«В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля 2022 года 03:45 часов по московскому времени полёты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены», - сообщает официальный телеграм-канал Росавиации.

Ограничение будет действовать до трех часов 45 минут (по московскому времени) второго марта 2022 года.

Временно приостановлена работа аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь.

Как уже сообщало агентство, с сегодняшнего дня отменено часть рейсов и из челябинского аэропорта имени Курчатова.

«Авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты», - говорится в сообщении.

Россиянам советуют узнавать обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети.

РЖД назначат дополнительные поезда из городов юга России. «В настоящее время РЖД ведут работу по назначению дополнительных поездов из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов Юга России, - сообщает официальный телеграм-канал РЖД. – Также в существующие составы будут включаться дополнительные вагоны».

В компании подчеркивают, цены на билеты будут зафиксированы, чтобы рост спроса не сказывался на стоимости проезда для пассажиров.

РЖД будет оперативно информировать обо всех назначенных дополнительно поездах.

В настоящий момент движение пассажирских поездов на сети РЖД осуществляется по расписанию, вокзалы работают в штатном режиме.