24.02.2022
Нырнул, не задумываясь: кыштымский рыбак спас провалившегося под лед мужчину
24.02.2022
Жительница Кусы пропила пенсию, а в краже денег обвинила собственного сына
24.02.2022
«Победа» компенсирует расходы всем пассажирам отменённых рейсов на юг России
24.02.2022
Водители Челябинска продолжают занимать места для инвалидов
24.02.2022
Кубок СМИ имени Ольги Давиденко – больше, чем соревнования!
24.02.2022
В Челябинской области в два раза сократилось число классов и школ на карантине по ОРВИ
Росавиация ограничила полеты в 12 аэропортов, РЖД назначает дополнительные поезда
03.01.2019
Росавиация и Сбербанк помогут семьям погибших и пострадавших в Магнитогорске
30.10.2015
Киев ответил на письмо Росавиации: полетов в Украину не будет
В Челябинской области почтили память погибших воинов
23.02.2022
Алексей Текслер дал поручения по приему беженцев из ДНР и ЛНР в Челябинской области
22.02.2022
URALPRESS станет аквамариновым в знак поддержки людей с редкими заболеваниями
21.02.2022
Можно ноги переломать: челябинцы активно жалуются на грязные снежные кучи и наледь
21.02.2022
Челябинские эко-активисты отказались от иска к Томинскому ГОКу
19.02.2022