Россия признала суверенитет ДНР и ЛНР. Реакция Украины

Президент России Владимир Путин признал независимыми государствами Донецкую и Луганскую народные республики. Указы о признании ДНР и ЛНР размещены на официальном портале правовой информации. Своё решение российский лидер объяснил накануне, 21 февраля, в ходе видеообращения к гражданам России.

«Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение: незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Прошу Федеральное собрание Российской Федерации поддержать это решение, а затем и ратифицировать договор о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками», - заявил Владимир Путин.

По словам президента, такое решение было принято в связи с тем, что Киев «пытается вновь организовать в Донбассе блицкриг, как это уже было в 2014 и 2015 годах».

«Убийства мирных жителей, блокада, издевательства над людьми не прекращаются. Как у нас говорят, конца и края этому не видно», - отметил глава государства.

При этом он подчеркнул, что Россия «сделала всё для сохранения территориальной целостности Украины», однако эти попытки оказались тщетны, поскольку «суть самого режима» на Украине не меняется.

В указах о признании независимости республик глава государства распорядился, чтобы до заключения с ДНР и ЛНР договоров о дружбе вооруженные силы России осуществили на территории Донбасса «функции по поддержанию мира».

Практически сразу после объявления о признании самопровозглашённых республик с обращением к нации выступил президент Украины Владимир Зеленский. Трансляцию вёл телеканал Рады.

Украинский лидер заявил, что последние решения России являются нарушением суверенитета Украины и означают односторонний выход Москвы из Минских соглашений. По словам Зеленского, этими действиями Россия легализует свои войска, которые фактически находятся в Донбассе с 2014 года.

Владимир Зеленский подчеркнул, что границы Украины останутся такими, какими их признало международное сообщество, «несмотря на заявления Российской Федерации».

«Мы ничего и никого не боимся. Мы ничего и никому не должны. И мы ничего и никому не отдадим. Сейчас не февраль 2014-го, а февраль 2022-го. У нас другая страна, другая армия. Наша цель - это мир в Украине», - заявил он.

Украина инициировала экстренное проведение саммита «нормандской четверки», а также специальное заседание ОБСЕ, добавил Зеленский.

Напомним, ранее за признание суверенитета ДНР и ЛНР высказались члены Совета безопасности РФ.