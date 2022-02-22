22.02.2022
Мужчина, расстрелявший работников РЖД в Карталах, задержан
22.02.2022
Лежала на снегу без сознания: в Копейске третьеклассники избили одноклассницу
22.02.2022
За сутки заболело ковидом 3408 южноуральцев, умер 21
22.02.2022
В Магнитогорске принимают предложения от жителей по благоустройству
22.02.2022
Начальник Главгосэкспертизы России побывал в родном Магнитогорске и на родном ММК
22.02.2022
Минэкологии Челябинской области призывает южноуральцев не мусорить на водоемах
Россия признала суверенитет ДНР и ЛНР. Реакция Украины
21.02.2022
Российские пограничники ликвидировали пятерых украинских диверсантов
21.02.2022
ФСБ: украинский снаряд разрушил российский объект погранслужбы
21.02.2022
Главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина признать независимость республик
21.02.2022
Шестой российский регион вводит режим ЧС из-за эвакуации жителей Донбасса
Можно ноги переломать: челябинцы активно жалуются на грязные снежные кучи и наледь
21.02.2022
Челябинские эко-активисты отказались от иска к Томинскому ГОКу
19.02.2022
Силовики задержали замминистра здравоохранения Челябинской области
18.02.2022
Позитивно и вдохновляюще: Глава Курчатовского района провел праздничный прием для защитников Отечества
18.02.2022
На Цвиллинга второе ДТП за неделю: пора демонтировать бордюры?
17.02.2022