Совбез России поддержал признание независимости ДНР и ЛНР: окончательное решение будет принято сегодня

Совет безопасности РФ выступил за признание независимости самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Расширенное заседание под председательством президента России Владимира Путина транслировалось Первым каналом. Свою точку зрения лично высказали главы силовых ведомств, МИДа, а также представители парламента и правительства.

По словам Владимира Путина, он ни с кем из присутствующих специально и заранее не обсуждал этот вопрос. Тем не менее все участники совещания проявили солидарность и высказались за то, чтобы признать ДНР и ЛНР самостоятельными государствами. Главный аргумент, который звучал в каждом выступлении, - это необходимость защитить жизни россиян, проживающих на территории Донбасса.

Прежде всего, Владимир Путин попросил собравшихся ответить на вопрос, будут ли киевские власти выполнять минские соглашения или нет. Российский лидер при этом подчеркнул, что Москва изначально делала всё, чтобы разрешить противоречия между Киевом и Донбассом мирным путём. Однако переговоры, которые длятся уже 8 лет, зашли в тупик.

Директор ФСБ Александр Бортников доложил, что по данным спецслужбы, из-за обстрелов украинскими военными территорию Донбасса покинули уже 68,5 тысячи жителей, все они пересекли росийско-украинскую границу.

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что республики подвергаются обстрелам, 80% жителей Донецка остались без водоснабжения, в Луганске 2/3 городов отключено от газа. Глава ведомства также отметил, что возле территории Донбасса сосредоточено 59,3 тысячи украинских военнослужащих, 345 танков, 2160 боевых бронированных машин, размещены установки «Смерч», ракетные комплексы «Точка-У» и другая техника. Шойгу также указал на желание Украины вернуть себе «статус ядерной страны».

О последствиях признания Москвой самопровозглашённых республик рассказал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Нынешнюю ситуацию он сравнил с 2008 годом, когда встал вопрос о признании Абхазии и Южной Осетии.

«Сегодня ситуация и сложнее, и проще. Сложнее, потому что масштаб потенциального конфликта не сопоставим с тем, с чем мы столкнулись в 2008 году. В чём-то проще, потому что мы не знали, какова будет реакция. А сейчас мы знаем, что будет происходить. Мы пониманием, что давление будет запредельным, но понимаем, каким образом этому давлению противостоять. Будет трудно, но через некоторое время при умелом управлении ситуацией это напряжение, которое вибрирует сейчас вокруг нашей страны, будет спадать. Не быстро, не одномоментно. Здесь как у Булгакова в известном произведении: никогда не просите, сами придут и предложат», - отметил Медведев.

Зампредседателя Совбеза напомнил, что на территории двух этих непризнанных образований проживает около 800 тысяч граждан РФ.

«Я имею в виду не русский мир, который мы опекаем и поддерживаем, а граждан России. Это наши с вами люди», - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ещё раз напомнил, что речь идёт о защите российских граждан. По его словам, один миллион 200 тысяч жителей Донбасса подали заявление на получение российского паспорта, 800 тысяч человек его уже получили.

За признание ДНР и ЛНР выступила и спикер совета Федерации Валентина Матвиенко. Она обратила внимание, что сложившаяся на Донбассе гуманитарная катастрофа выгодна украинским властям: «Этот конфликт нужен Украине, чтобы оправдать экономическую и социальную деградацию внутри страны, чтобы всё списать на якобы войну. Именно поэтому минские соглашения и не реализуют. Для Украины – это территория, а для России – это люди».

Выслушав всех присутствующих, Владимир Путин сообщил, что решение о признании независимости ЛНР и ДНР будет им принято сегодня.