Россиян хотят оставить без дешевого бензина на полгода

В России задумались над временным ограничением импорта бензина. Введение меры на запрет ввоза экономичного топлива предполагается на ближайшие шесть месяцев.

По словам министра энергетики Александра Новака, запрет на ввоз дешевого бензина рассматривается как мера, направленная на борьбу с кризисом. Многи страны в настоящее время вводят такое ограничение, заявил чиновник в эфире “Россия-1”.

Согласно прогнозу, цены на топливо в стране до конца 2020 года возможно сохранятся на нынешнем уровне либо будут не выше инфляции. Новак отметил, что ценник на бензин за 2019 год поднялся на 2%, а на дизельное топливо сохранился на прежнем уровне.