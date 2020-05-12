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Россиян поставят на сканер: новосибирские ученые разработали удаленный мониторинг состояния здоровья

Федерация
Сегодня, 11:13

В России появятся аппараты мониторинга здоровья. Устройства планируют запустить в массы для нужд телемедицины уже в конце этого года.

Предполагается, что разработка в дистанционном режиме сможет измерять температуру, ритм сердца, дыхание, кислород и другие показатели здоровья. Полученные данные позволят проводить мониторинг состояния человека, рассказал ТАСС  директор новосибирской группы компаний «Медико-биологический союз» («МБС») Михаил Лосев.

По его словам, первым подобным устройством станет тест-система «Изотерм SARS-CoV-2 РНК-скрин». Изобретение будет диагностировать коронавирус. Разработка«МБС» уже получила регистрацию в Росздравнадзоре.

Кроме того, появятся устройства, которые смогут определять параметры гомеостаза, группы крови, а также измерять ее свертываемость. Михаил Лосев уточнил, что прототипы устройств ученые готовы вывести на рынок через 3-4 месяца.

Данные разработки, которые позволят следить за здоровьем человека удаленно, позволят врачам снизить риски заражения, а также без лишних контактов отправлять больных на госпитализацию.

 

 

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