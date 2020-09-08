Россиян предупредили о скачке цен на растительное масло

В России из-за неурожая подсолнечника могут вырасти цены на продукцию, которая изготавливается на основе его семян. В этом году ожидается урожай на 23% ниже, чем в предыдущем году, пишут сегодня, 8 сентября, РИА “Новости” со ссылкой на исследование центра “Совэкон”.

Ожидается, что в этом году урожай подсолнечника будет рекордно низким в 11,8 миллиона тонн и приблизится к планке 2017 года, когда собрали всего 10,5 миллиона тонн.

В связи с этим аналитики предупреждают о взрывном росте цен на подсолнечное масло и другую продукцию, в которой используются семена подсолнечника. Стоимость увеличится минимум на 20%. В настоящий момент тонна подсолнечника стоит 22,5 тысячи рублей.