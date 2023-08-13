13.08.2023
Российские военные пресекли попытку ВСУ навести понтонную переправу в районе Урожайного
13.08.2023
Анонсы событий и мероприятий на 14 августа (18+)
13.08.2023
В Миассе в ДТП погиб 16-летний подросток, севший за руль, не имея прав
12.08.2023
В озере Чебаркуль утонул рыбак, также спасатели достали тело погибшего из реки Урал в Магнитогорске
12.08.2023
Обвиняемый в убийстве челябинки ревнивый иностранец отправился в СИЗО
12.08.2023
Две недели под влиянием мошенников
Российские военные пресекли попытку ВСУ навести понтонную переправу в районе Урожайного
12.08.2023
Волонтеры Челябинской области отправляют 1,6 тысячи единиц физраствора на передовую
31.07.2023
100 килограммов гуманитарной помощи подготовили челябинские таможенники бойцам СВО
23.07.2023
В Минобороны назвали причину разрушения Спасо-Преображенского храма в Одессе
18.07.2023
Хвостатый доброволец: у южноуральских бойцов пополнение
В школах и на предприятиях Челябинской области отработают план действий на случай ЧС
11.08.2023
Публичные слушания по правилам землепользования и застройки Челябинска признаны состоявшимися
10.08.2023
Лучшие плоды и цветы Челябинска соберут в парке Гагарина
10.08.2023
Текслер: Красноармейский район развивается, но динамику нужно ускорять
09.08.2023
Челябинская область, имея рекордно низкий уровень безработицы, решает проблему дефицита кадров
08.08.2023