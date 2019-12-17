Роструд насчитал восемь сокращенных недель в 2020 году
Федерация
Сегодня, 12:25

На протяжении семи месяцев в 2020 году насчитывается 8 сокращенных рабочих недель. В Роструде это объясняют праздниками и переносом праздничных дней, которые придутся на выходные, пишут сегодня, 17 декабря, “Известия”.

 

Укороченные недели ожидаются в январе, феврале, марте, апреле, мае, июне и ноября. Первая выпадает сразу после новогодних каникул и продлится всего 2 рабочих дня. Следующая придется на празднование Дня защитника Отечества в конце февраля.

По-традиции весной будет много выходных в связи с празднованием 8 марта, 1 мая и 9 мая. Летом, как правило, ожидается празднование Дня России 12 июня, а осенью - День народного единства 4 ноября.

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