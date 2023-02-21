С 23 февраля обновится номер единого контакт-центра Социального фонда России

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Реклама
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Аргаяшский район
Аша
Ашинский район
Брединский район
Варненский район
Верхний Уфалей
Екатеринбург
Еткульский район
Ижевск
Карабаш
Карталинский район
Каслинский район
Кемерово
Кизильский район
Копейск
Коркино
Коркинский округ
Коркинский район
Крым
Кунашакский район
Куса
Кусинский район
Кыштым
Локомотивный
Луганск
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Пластовский район
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Сосновский район
Троицк
Троицкий район
Увельский район
Усть-Катав
Херсон
Чебаркуль
Чесменский район
Юрюзань
Ясиноватая
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Коронавирус
Дороги
Метро в Челябинске
ЖКХ
Экология
Транспорт
корона
Челябинск минирование
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Коронавирус
Дороги
Метро в Челябинске
ЖКХ
Экология
Транспорт
корона
Челябинск минирование
Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
У ежегодной городской премии Челябинска «Признание» - шесть новых лауреатов. Торжествен
21.02.2023

Хрустальные шары лауреатам вручила Наталья Котова

«Признание» для активных и неравнодушных челябинцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Во вторник, 21 февраля, отмечается второй день масленичной недели, в старину на Руси его называли
21.02.2023

У православных во вторник - заигрыши
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Отделение Народного фронта в Челябинской области по итогам гуманитарной миссии получило благодарс
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
21.02.2023

Южноуральские общественники получили благодарность президента за свою гуманитарную миссию

Народный фронт в Челябинской области отметил Владимир Путин
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жителей Челябинской области предупреждают об ухудшении погодных условий - прогнозируют снегопады,
20.02.2023

Штормовое предупреждение для южноуральцев на 20 и 21 февраля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинские власти сегодня, 20 февраля, сообщили об окончании первого этапа ремонтных работ в
20.02.2023

В мэрии заявили о вандализме жильцов и их самовольных «врезках»

В Челябинске завершен первый этап ремонта в разрушавшемся общежитии на Мира
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.02.2023

УФСБ выявило высокопоставленных коррупционеров на промпредприятии Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.02.2023

С 23 февраля обновится номер единого контакт-центра Социального фонда России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.02.2023

Из Челябинской епархии в зону СВО отправились особенные пряники, сало, окопные свечи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.02.2023

Число заболевших ковидом южноуральцев за неделю выросло почти в два раза
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.02.2023

В Челябинской области во время снегопада получил смертельные травмы водитель легковушки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.02.2023

На Таганае создают место экологических встреч
Социальный фонд России
Федерация
21.02.2023 11:02
Фото: Социальный фонд России

С 23 февраля обновится номер единого контакт-центра Социального фонда России

С 23 февраля россияне могут получить консультацию по социальным вопросам, позвонив в единый контакт-центр по новому номеру 8-800-1-00000-1.

На поступающие в контакт-центр обращения отвечает виртуальный ассистент, который помогает получить информацию по самым популярным запросам, сообщают в фонде.

Для получения более детальной информации виртуальный помощник переведет звонок на сотрудника центра. Консультации с использованием персональных данных предоставляются после идентификации человека.

Как уточнили в отделе по взаимодействию со средствами массовой информации и связям с общественностью ОСФР по Челябинской области, операторы центра предоставляют гражданам консультации по всем вопросам и услугам, связанным с социальной поддержкой, включая получение сертификата на материнский капитал, единое пособие, оформление инвалидности или путевки в санаторий, уточнение статуса поданного заявления и многое другое.

Контакт-центр – это единая информационная система социальных ведомств, в которую наряду с Фондом пенсионного и социального страхования РФ входят Министерство труда и социальной защиты РФ, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), региональные органы социальной защиты населения, а также учреждения медико-социальной экспертизы.

В прошлом году единый контакт-центр предоставил россиянам почти 10 миллионов консультаций.

Социальный фонд России
Возможно, вас заинтересует
Творческий конкурс «ZOV»
Читать сюжет
Принять участие
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На Первом канале сегодня, 20 февраля, начнется многосерийная шпионская драма о судьбе самого моло
Крупным планом

«Начальник разведки» оставил свой «след» на Урале

20.02.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить ему
Происшествия

Ситуация с пищевым отравлением челябинских лицеистов попала в поле зрения Бастрыкина

19.02.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Следственные органы СКР по Челябинской области возбудили уголовное дело по факту гибели 14-летнег
Происшествия

СК возбудил уголовное дело по факту гибели подростка в Верхнеуральском районе

17.02.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В этом году на капитальный ремонт магистральных теплосетей Челябинска, начатый в 2022-м, направят
Общество

На капремонт магистральных теплосетей Челябинска направят более миллиарда рублей

17.02.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске сегодня, 16 февраля, начнет работу исторический клуб имени уроженца южноуральской ст
Общество

В Челябинске открывается клуб имени выдающегося историка Евгения Шмурло

16.02.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 15 февраля, исполнилось десять лет со дня падения метеорита в Челябинской области – собы
Крупным планом
Взрыв метеорита над Челябинском

Страх, рождение ребенка или ничего интересного: к 10-летию падения метеорита

15.02.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
У ежегодной городской премии Челябинска «Признание» - шесть новых лауреатов. Торжествен
21.02.2023

Хрустальные шары лауреатам вручила Наталья Котова

«Признание» для активных и неравнодушных челябинцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Во вторник, 21 февраля, отмечается второй день масленичной недели, в старину на Руси его называли
21.02.2023

У православных во вторник - заигрыши
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Отделение Народного фронта в Челябинской области по итогам гуманитарной миссии получило благодарс
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
21.02.2023

Южноуральские общественники получили благодарность президента за свою гуманитарную миссию

Народный фронт в Челябинской области отметил Владимир Путин
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жителей Челябинской области предупреждают об ухудшении погодных условий - прогнозируют снегопады,
20.02.2023

Штормовое предупреждение для южноуральцев на 20 и 21 февраля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинские власти сегодня, 20 февраля, сообщили об окончании первого этапа ремонтных работ в
20.02.2023

В мэрии заявили о вандализме жильцов и их самовольных «врезках»

В Челябинске завершен первый этап ремонта в разрушавшемся общежитии на Мира
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

21.02.2023 11:15

УФСБ выявило высокопоставленных коррупционеров на промпредприятии Челябинской области

21.02.2023 11:02

С 23 февраля обновится номер единого контакт-центра Социального фонда России

21.02.2023 10:57

Из Челябинской епархии в зону СВО отправились особенные пряники, сало, окопные свечи

21.02.2023 10:53

Число заболевших ковидом южноуральцев за неделю выросло почти в два раза

21.02.2023 10:40

Во вторник в Челябинской области снег, метели, порывистый ветер

21.02.2023 10:40

«Признание» для активных и неравнодушных челябинцев

21.02.2023 10:31

У православных во вторник - заигрыши

21.02.2023 10:15

В Челябинской области во время снегопада получил смертельные травмы водитель легковушки

21.02.2023 10:03

На Таганае создают место экологических встреч

21.02.2023 09:45

МТС увеличила скорость мобильного интернета в уральской Швейцарии

21.02.2023 09:42

Народный фронт в Челябинской области отметил Владимир Путин

21.02.2023 09:27

Выбираем настольную игру для ребенка

21.02.2023 02:14

Анонсы событий и мероприятий на 21 февраля (18+)

20.02.2023 19:17

Коркинская горбольница получила три новых операционных стола

20.02.2023 18:26

Штормовое предупреждение для южноуральцев на 20 и 21 февраля

20.02.2023 18:26

В Челябинске завершен первый этап ремонта в разрушавшемся общежитии на Мира

20.02.2023 18:03

На М-5 в Челябинской области при столкновении с грузовиком погибла пассажир легковушки

20.02.2023 17:51

Житель Миасса ответит за безуспешную попытку подкупить полицейского

20.02.2023 17:40

Во вторник Владимир Путин обратится с Посланием к Федеральному собранию

20.02.2023 17:22

Связующая нить: в Курчатовском районе поздравили защитников Отечества разных поколений

20.02.2023 17:21

В Магнитогорске завершился «гусевский» мемориал

20.02.2023 16:47

В Челябинске определились победители I Всероссийской интеллектуальной игры для школьников «Русский мир»

20.02.2023 16:36

Безвизовые групповые турпоездки в Китай снова доступны

20.02.2023 15:50

Молодые семьи Челябинска получат социальные выплаты на приобретение жилья

20.02.2023 15:42

Завод ММК в Турции возобновляет производство после вызванного землетрясением перерыва

20.02.2023 15:37

Иван Охлобыстин: Наша с вами помощь бойцам поможет приблизить Победу

20.02.2023 15:31

Президент США Джо Байден прибыл в Киев

20.02.2023 15:17

Выступление Путина пройдет без иностранных гостей, в присутствии участников СВО

20.02.2023 15:05

СВР заявила об уничтожении российскими военными большей части техники, переданной Западом ВСУ

20.02.2023 14:21

Справедливороссы отправили гуманитарную помощь на Донбасс из Аши

20.02.2023 14:09

Исторический музей подарит Челябинску «Великий перелом»

20.02.2023 14:01

Консультация юриста: законна ли прослушка телефонов работодателем

20.02.2023 13:39

ГИБДД рекомендует южноуральским водителям отказаться от дальних поездок

20.02.2023 13:34

Как и где загрузить бесплатную музыку?

20.02.2023 13:31

В Челябинске спроектируют укрепление левого берега Миасса

20.02.2023 13:00

Наступившая рабочая неделя будет на два дня короче обычной

20.02.2023 12:44

Южноуральцев предупреждают об опасностях ожидаемой «барической пилы»

20.02.2023 12:37

Челябинке вручили удостоверение к награде ее отца – защитника Ленинграда

20.02.2023 12:11

Кубок митрополита по хоккею в валенках завоевала команда ЗСО

20.02.2023 11:49

ММК: техническое перевооружение коксохимического производства

20.02.2023 11:43

В Челябинске из школы эвакуировали детей и сотрудников

20.02.2023 11:40

Отменены занятия в школах Челябинска, Миасса и Копейска, но только в первую смену

20.02.2023 11:37

Челябинск увидит «Силу в любви»

20.02.2023 11:26

Котова: Все должны быть уверены в качестве питания школьников

20.02.2023 11:13

В Челябинской области Почта России изменит график работы в праздники

20.02.2023 10:53

Москва – Челябинск: «Невероятное путешествие Кристины»

20.02.2023 10:46

Южноуральцев просят помочь «Швейному спецназу»

20.02.2023 10:40

Челябинцев с Днем защитника Отечества поздравит Вадим Самойлов

20.02.2023 10:34

Котова: Продолжаем обрабатывает опасные участки реагентами

20.02.2023 10:26

У православных началась масленичная неделя

20.02.2023 09:53

«Начальник разведки» оставил свой «след» на Урале

20.02.2023 09:37

В Челябинске пожарные спасли угоревшую в дыму кошку

19.02.2023 23:40

«Томас» и его «Командор» зарядили Челябинск энергией и позитивом

19.02.2023 18:01

В понедельник в Челябинской области – ночной мороз, местами снег

19.02.2023 17:52

Анонсы событий и мероприятий 20 февраля

19.02.2023 15:20

В Миассе начинается процесс по делу о мошенничествах со страховыми выплатами

19.02.2023 14:45

В челябинском лицее, где отравились дети, заменили всех работников пищеблока

19.02.2023 14:32

Жители Челябинской области стали чаще жениться и реже разводиться

19.02.2023 13:59

В Челябинске водитель иномарки сбил двух пешеходов на остановке

19.02.2023 13:52

В Челябинске из-за пожара в ТК «Карнавал» эвакуировались около 200 человек

19.02.2023 13:16

В Челябинской области значительно снизилась естественная убыль населения

19.02.2023 12:31

Ситуация с пищевым отравлением челябинских лицеистов попала в поле зрения Бастрыкина

19.02.2023 12:04

Александр Буйнов призвал жителей Челябинской области поддержать участников СВО

19.02.2023 11:44

В Челябинске полицейские предотвратили возможный конфликт на территории ТК с участием подростков

19.02.2023 11:37

Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 14.02.2023 по 19.02.2023)

19.02.2023 11:32

В Златоусте пожарные спасли из горящего дома 11-летнего мальчика

19.02.2023 11:08

В Челябинске в ДТП с тремя автомобилями пострадали четыре человека

18.02.2023 18:01

Из Златоуста на Донбасс отправилась еще одна фура с гуманитарной помощью

18.02.2023 15:27

Бастрыкин взял на контроль расследование дело о гибели подростка в поселке Дзержинка

18.02.2023 13:30

В челябинском лицее, в котором отравились школьники, проводится дезинфекция

18.02.2023 13:17

Дмитрий Певцов подарил гитары бойцам в зону СВО

18.02.2023 13:01

В Челябинской области НМУ продлятся до вечера воскресенья

18.02.2023 12:43

В выходные в Челябинской области – небольшой снег

18.02.2023 12:29

Информацию о пищевом отравлении в лицее Челябинска проверит СК

18.02.2023 12:28

У православных 18 февраля - первая в 2023 году родительская суббота

18.02.2023 12:27

Южноуральские полицейские задержали дуэт угонщиков

18.02.2023 11:22

Публичная библиотека стала центром архитектурного пространства Челябинска

18.02.2023 10:50

В школе Челябинска откроют еще один класс ФСБ

17.02.2023 22:32

СК возбудил уголовное дело по факту гибели подростка в Верхнеуральском районе

17.02.2023 22:01

В Челябинской области обрушился потолок в жилом доме: погиб подросток, четыре человека пострадали

17.02.2023 20:31

Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

17.02.2023 20:13

Глава Минобрнауки в Челябинске оценил арктические автобусы, спецтехнику для аэропортов

17.02.2023 19:02

УКВЗ начал поставку новых трамваев в Челябинск из первой партии 2023 года

17.02.2023 17:56

ЧелГУ проведет традиционный конкурс детских и молодежных СМИ «ЮнГа+»

17.02.2023 17:02

Сериал «‎Фишер»‎ стал лучшим стартом в линейке Wink Originals

17.02.2023 16:58

Из Челябинска на передовую отправили 500 спальников от бизнесмена Миронова

17.02.2023 16:56

С начала 2023 года в Челябинской области на железной дороге травмирован один человек

17.02.2023 16:49

Первые два объекта межуниверситетского кампуса в Челябинске должны сдать к первому марта 2024 года

17.02.2023 16:39

Челябинка оформила на своих родственников больше десяти микрозаймов

17.02.2023 16:35

«Аркаим» покажет Челябинску сбрую за два миллиона рублей

17.02.2023 15:26

Президент услышал предложение южноуральских справедливороссов

17.02.2023 15:05

В Кизильском районе продолжают ремонтировать социальные объекты

17.02.2023 15:02

Патрушев обсудил вопросы создания новых высокотехнологичных заводов в Челябинске

17.02.2023 14:58

Депутата ЗСО Челябинской области отправили в колонию за взятку

17.02.2023 14:45

Депутаты «Справедливой России» обсудили с зоозащитницей проблемы содержания собак в городе

17.02.2023 14:38

«Родной ЧелябинSQ» побывал в театре оперы и балета

17.02.2023 14:15

Будут судить челябинцев за организацию подпольных казино

17.02.2023 13:15

Челябинская область готова стать ведущим производителем инструмента для станков в стране

17.02.2023 13:00

Ледовый городок на площади Революции демонтируют

17.02.2023 11:50

Сегодня День российского кадета