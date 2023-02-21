С 23 февраля обновится номер единого контакт-центра Социального фонда России

С 23 февраля россияне могут получить консультацию по социальным вопросам, позвонив в единый контакт-центр по новому номеру 8-800-1-00000-1.

На поступающие в контакт-центр обращения отвечает виртуальный ассистент, который помогает получить информацию по самым популярным запросам, сообщают в фонде.

Для получения более детальной информации виртуальный помощник переведет звонок на сотрудника центра. Консультации с использованием персональных данных предоставляются после идентификации человека.

Как уточнили в отделе по взаимодействию со средствами массовой информации и связям с общественностью ОСФР по Челябинской области, операторы центра предоставляют гражданам консультации по всем вопросам и услугам, связанным с социальной поддержкой, включая получение сертификата на материнский капитал, единое пособие, оформление инвалидности или путевки в санаторий, уточнение статуса поданного заявления и многое другое.

Контакт-центр – это единая информационная система социальных ведомств, в которую наряду с Фондом пенсионного и социального страхования РФ входят Министерство труда и социальной защиты РФ, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), региональные органы социальной защиты населения, а также учреждения медико-социальной экспертизы.

В прошлом году единый контакт-центр предоставил россиянам почти 10 миллионов консультаций.