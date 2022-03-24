С места событий: как живет сегодня освобожденный от украинских военных Старобельск

Жизнь в освобожденном от украинских военных Старобельске – городе в Луганской Народной Республике – идет своим чередом.

Люди живут обычной жизнью – так, как будто война просто прошла мимо них. Рынок и магазины функционируют (поставки продуктов и товаров уже налажены с ЛНР), такси работает (Старобельск – наверное, единственный город, который не имеет собственного автобусного парка; жители перемещаются по нему на велосипедах и мопедах, а такси в основном берут, если едут на большие расстояния), республиканский банк - работает, сим-карты из Луганска завезены и реализуются среди населения, прокуратура и МВД работают.

Единственное, что напоминает о войне, - это неопределенность и пару разрушенных зданий, разбитая украинская техника на подъезде к городу.

В Старобельске развернуты временный штаб МЧС ЛНР и кухня, палаточный городок по размещению беженцев из близлежащих городов республики.

В общении с людьми чувствуется их настороженность, страх того, что украинские нацисты могут вернуться: люди не отошли от репрессий бывшей власти.

Несмотря на кажущуюся мирную жизнь, всего в 35-ти километрах от Старобельска еще ведутся активные боевые действия в треугольнике Северодонецк - Лисичанск - Рубежное.