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Фото: Михаил Бондаренко

С места событий: как живет сегодня освобожденный от украинских военных Старобельск

Жизнь в освобожденном от украинских военных Старобельске – городе в Луганской Народной Республике – идет своим чередом.

Люди живут обычной жизнью – так, как будто война просто прошла мимо них. Рынок и магазины функционируют (поставки продуктов и товаров уже налажены с ЛНР), такси работает (Старобельск – наверное, единственный город, который не имеет собственного автобусного парка; жители перемещаются по нему на велосипедах и мопедах, а такси в основном берут, если едут на большие расстояния), республиканский банк - работает, сим-карты из Луганска завезены и реализуются среди населения, прокуратура и МВД работают.

Единственное, что напоминает о войне, - это неопределенность и пару разрушенных зданий, разбитая украинская техника на подъезде к городу.

В Старобельске развернуты временный штаб МЧС ЛНР и кухня, палаточный городок по размещению беженцев из близлежащих городов республики.

В общении с людьми чувствуется их настороженность, страх того, что украинские нацисты могут вернуться: люди не отошли от репрессий бывшей власти.

Несмотря на кажущуюся мирную жизнь, всего в 35-ти километрах от Старобельска еще ведутся активные боевые действия в треугольнике Северодонецк - Лисичанск - Рубежное.

Автор: Михаил Бондаренко
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  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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24.03.2022 10:55

Япония пока не понимает, как платить за российский газ в рублях

24.03.2022 10:54

После вмешательства Скокова решен «квартирный вопрос» пенсионерки

24.03.2022 10:53

На железнодорожном переезде в Чурилово будет закрыто движения транспорт

24.03.2022 10:36

В Челябинске водители сбили двух маленьких детей на пешеходных переходах

24.03.2022 10:34

Текслер поручил главам контролировать подготовку к паводковому и пожароопасному сезонам

24.03.2022 10:15

Анонсы событий и мероприятий на 24 марта

24.03.2022 10:06

Текслер: Ожидаем рост потребности на детский отдых этим летом

24.03.2022 10:00

Три месяца до экзаменов: эксперты «Ростелекома» рассказали, как быстро и эффективно подготовиться к ЕГЭ