26.03.2022
В Челябинской области 575 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки
26.03.2022
В Ленинском районе Челябинска замечена рыжая хищница
26.03.2022
Работникам культуры Челябинска вручили «Золотую лиру»
26.03.2022
ЧелГУ открыл пункт приема гуманитарной помощи беженцам из ДНР и ЛНР
26.03.2022
Челябинцы могут повлиять на реализацию инициативных проектов в родном городе
26.03.2022
Челябинский «Трактор» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом: 2:1
С места событий: как живет сегодня освобожденный от украинских военных Старобельск
25.03.2022
С места событий: Французский журналист назвал повреждения инфраструктуры ЛНР глобальными
25.03.2022
Собкор «Урал-пресс-информа» встретился главой ЛНР Леонидом Пасечником
25.03.2022
Минобороны России: разработки биооружия финансировал фонд Хантера Байдена
25.03.2022
Евросоюз профинансирует восстановление Украины
Наталья Котова поздравила работников культуры с профессиональным праздником
25.03.2022
В спецоперации на Украине погибли еще два южноуральца
24.03.2022
Три месяца до экзаменов: эксперты «Ростелекома» рассказали, как быстро и эффективно подготовиться к ЕГЭ
24.03.2022
Школьное питание как искусство баланса: изучаем меню вместе с родителями
23.03.2022
В спецоперации на Украине погибли челябинцы Никита Дерябин и Сергей Котов
23.03.2022