Сегодня, 20 июня, отмечается день образования кинологической службы МЧС России.

Поисковая кинологическая служба МЧС России создана 20 июня 1996 года. В этот день был подписан приказ о создании поисковой кинологической службы отряда Центроспас МЧС России. Все это время четвероногие спасатели незаменимы в поисках пострадавших.

В эпоху технологий собаки по-прежнему остаются помощниками в спасательных операциях, способными обнаруживать пострадавших под двухметровыми завалами, находить заблудившихся в труднодоступной местности, а также обученные питомцы безошибочно распознают взрывчатые вещества.

Кинологическая служба МЧС России каждый день доказывает эффективность своей работы не только в России, но и за рубежом.

В 2019 году при поддержке Губернатора области кинологическое подразделение создано и в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Работа с собакой — это обязательные тренировки, прохождение аттестационных испытаний и участие в поисково-спасательных операциях. Уникальные способности собак наиболее востребованы при работе в природной среде, в горах, на акваториях, при ликвидации аварий техногенного характера. Там, где существует угроза жизни и здоровью человека.

В МЧС России «служат» лабрадоры, овчарки, спаниели, терьеры, питбули, риджбэки, ротвейлеры, ризеншнауцеры, лайки, таксы, фокстерьеры и даже шпицы и ньюфаундленды. Собаки этих пород выносливы, способны работать в любую погоду, а кроме того у этих пород выработано горячее желание во всем помогать человеку, особенно попавшему в беду.

Служебные собаки квалифицируются по различным специальностям: поисково-спасательная, горно-лавинная, спасение на воде, поиск тел погибших, следовая служба, минно-розыскная служба.