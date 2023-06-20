20.06.2023
Сегодня, 20 июня, отмечается день образования кинологической службы МЧС России.
19.06.2023
Главгосэкспертиза одобрила проект увеличения мощности переработки руды на Михеевском ГОКе
19.06.2023
Акции «Внимание, переезд!» прошли в Челябинской, Курганской и Оренбургской областях
19.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на 20 июня (18+)
19.06.2023
В Челябинске на месяц закроют движение по улице Агалакова
19.06.2023
В Челябинске начинают ремонт Свердловского проспекта, движение ограничат
Сегодня, 20 июня, отмечается день образования кинологической службы МЧС России.
21.04.2023
«Четвероногие спасатели» Челябинской области готовятся сдавать экзамен
30.08.2022
Без четвероногих – никуда: Челябинск принял третьи открытые соревнования спасателей-кинологов
Северо-западные ветры нагнетают в Челябинскую область арктический воздух
19.06.2023
Программная речь президента на ПМЭФ-2023 касалась и Челябинской области
17.06.2023
В Челябинской области откроют кампус «Школы 21» от Сбера
16.06.2023
Текслер - об итогах второго дня ПМЭФ: Этот день был насыщен и очень важен для региона
16.06.2023
Челябинская область и Башкортостан будут развивать проект межуниверситетского кампуса
16.06.2023