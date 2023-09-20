Пропавший в Челябинской области грибник найден мертвым – пожилой мужчина скончался, не дойдя до своей машины каких-то нескольких сотен метров.

За грибами пенсионер отправился утром воскресенья, 17 сентября. Домой он не вернулся ни вечером этого дня, ни утром следующего. На телефонные звонки не отвечал. Близкие рассказали, что последнее время он часто жаловался на боли в груди.

«От сотрудников полиции и по результатам опроса родственников была получена информация о месте, где пенсионер собирал грибы чаще всего. В этом лесном массиве добровольцы отряда «Лиза Алерт» обнаружили автомобиль грибника - в районе поселка Увельский, вдали от дорог», - рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Поиски пенсионера не прекращались даже с наступлением темноты. Чтобы повысить их эффективность, координаторы поисковой операции приняли решение привлечь кинологические расчеты.

К обследованию леса присоединились добровольцы, спасатели-кинологи группы «Идальго» и ПСС региона.

«Ночью 19 сентября кинологические расчеты, работавшие по предоставленному полицией запаху, вышли на след и обнаружили мужчину. Пенсионер погиб, не дойдя до машины несколько сотен метров. Причины его смерти устанавливаются», - сообщили печальную новость в поисково-спасательной службе Челябинской области.