«Четвероногие спасатели» Челябинской области готовятся сдавать экзамен

Поисково-спасательная служба Челябинской области впервые самостоятельно организует и проводит аттестационные испытания кинологических расчётов южноуральских спасателей. К участию заявились 14 кинологических расчетов по специализациям: поисково-спасательная, следовая и поиск тел погибших.

Программа испытаний включает проверку «Послушания и ловкости», «Поиск пострадавших в природной среде», «Поиск пострадавших в ЧС техногенного характера».

«Для допуска к работе по предназначению на квалификацию ПСС и ПТП кинологический расчёт должен найти трех условно «пострадавших» в лесу и в «техногенном завале» в течение 20 минут, а следовые расчеты будут работать на городских улицах и в природной среде по следу с индивидуальным запахом», - сообщили в поисково-спасательной службе региона.

Доказать право на звание «Спасатель» будет нелегко - судейская коллегия, в состав которой вошли опытные кинологи, будет оценивать каждого участника аттестации строго и беспристрастно. Ведь в будущем, от них будет зависеть результат поисково-спасательных операций, а значит жизнь и здоровье попавшего в беду человека.