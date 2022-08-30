Без четвероногих – никуда: Челябинск принял третьи открытые соревнования спасателей-кинологов

В Челябинске состоялись третьи открытые соревнования спасателей-кинологов региона, в которых приняли участие 18 человек – конечно же, с четвероногими товарищами.

В состязаниях приняли участие сотрудники поисково-спасательной службы Челябинской области, Уральского регионального и Казанского поисково-спасательных отрядов, а также добровольцы челябинского отделения РОССОЮЗСПАС, «Лизы Алерт» из Челябинска, Екатеринбурга, Москвы и кинологи волонтерского поисково-спасательного кинологического отряда «Нос» (Москва).

Как рассказали в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области, в программу соревнований вошли два этапа, в ходе которых спасателям и их подопечным нужно было отыскать условных «пострадавших» в лесу и в техногенном завале. Победителя определяли по сумме баллов, которые смогли заработать команды, при этом учитывалось и количество найденных «пострадавших», и время, затраченное на их поиск.

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Открывая церемонию награждения, заместитель министра общественной безопасности Челябинской области Валерий Устинов отметил: «Профессионализм, который мы видели в этих соревнованиях и который вы демонстрируете при поиске каждого пропавшего, позволяет сохранить самое дорогое, что нам даровано, – жизнь. Пусть вашему благородному делу всегда сопутствуют удача, успех и победа!».

Призовые места в соревнованиях распределились следующим образом: третье место заняла команда ПСС Челябинской области, спасатели Елена Кузнецова с собакой по кличке Лекса (веймаранер) и Ксения Титова с Цироном (кане-корсо); второе место – у команды Уральского регионального поисково-спасательного отряда (Екатеринбург), спасателей Галины Неупокоевой с немецкой овчаркой Лотто Фом Грюнен Штали и Алексея Сачука с золотистым ретривером Валли; первое место завоевала команда челябинского регионального отделения РОССОЮЗСПАС – «золото» соревнований забрали добровольцы Алексей Швебель с лабрадором Луной и Вячеслав Дейнеко с метисом Умкой.

Начальник поисково-спасательной службы Челябинской области Игорь Шалковский поздравил победителей и участников соревнований с успешным прохождением сложных испытаний: «Трассу для каждого этапа готовили профессионалы, поэтому легкого поиска не было ни в природной среде, ни в завалах, как, впрочем, и в жизни, когда реальные условия следующей поисковой операции не сможет предугадать никто. Спасибо всем участникам за красивые результаты, за достойную борьбу в соревнованиях, и ждем встречи в будущем году!».