Секретарь Совбеза проведет в Челябинске совещание по вопросам нацбезопасности

Секретарь Совета безопасности РФ России Николай Патрушев прибывает в Челябинск 16 февраля с рабочим визитом. Он проведет совещание по вопросам национальной безопасности. А на следующий день в регионе обсудят кадровые задачи, которые стоят перед промпредприятиями в условиях мобилизации экономики.

Секретарь Совбеза побывает на ряде южноуральских предприятий и проведет совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в УрФО, сообщила пресс-служба аппарата Совета Безопасности РФ. Участники, в частности, обсудят меры по обеспечению технологического суверенитета России.

А в пятницу, 17 февраля, на Южный Урал с рабочим визитом прибудут министр науки и высшего образования Валерий Фальков и полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев. Гости посетят ведущие вузы региона и проведут ряд совещаний. В частности, запланировано заседание, на котором обсудят тему «Решение кадровых задач промышленных предприятий в условиях мобилизации экономики».