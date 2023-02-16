16.02.2023
Яркий гандбол: «Ростелеком» модернизирует в Снежинске освещение спортивного центра
16.02.2023
Секретарь Совбеза проведет в Челябинске совещание по вопросам нацбезопасности
16.02.2023
ММК повышает энергоэффективность производства
15.02.2023
Донбасс сегодня: в отбитые у врага города возвращается нормальная жизнь
15.02.2023
В зоопарке Челябинска за руку пойман очередной горе-кормилец
15.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на 16 февраля (18+)
Секретарь Совбеза проведет в Челябинске совещание по вопросам нацбезопасности
09.09.2016
Борис Дубровский принял участие в совещании Секретаря Совета Безопасности РФ
11.08.2016
От бессилия Киев перешел к террору, Россия не намерена оставлять это без внимания
17.02.2016
В Челябинске усилили меры безопасности в связи с приездом высоких гостей
20.05.2015
Патрушев: рост активности НАТО у границ России угрожает не только РФ, но и ее союзникам
Страх, рождение ребенка или ничего интересного: к 10-летию падения метеорита
15.02.2023
Спасибо героям: 13,5 тысячи человек обязаны жизнью спасателям Челябинской области
14.02.2023
Почти шесть тысяч челябинцев приняли участие в «Лыжне России»
13.02.2023
ФСБ Челябинской области ликвидировала цех по производству поддельного алкоголя
13.02.2023
Южноуральский боксер спел российский гимн в Марокко
12.02.2023