Патрушев обсудил вопросы создания новых высокотехнологичных заводов в Челябинске

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе рабочей поездки в УрФО подробно ознакомился с деятельностью и перспективами развития «Челябинский тракторный завод - УРАЛТРАК» и предприятий-резидентов, действующих на территории челябинского индустриального парка «Станкомаш», а также обсудил вопросы создания новых высокотехнологичных заводов.

В индустриальном парке «Станкомаш» организован полный цикл машиностроительного производства (включая сталелитейное, кузнечно-прессовое производство, механообработка). В настоящее время на территории действуют 11 предприятий).

Николаю Патрушеву представили механосборочный цех АО «КОНАР», где производится механическая обработка и сборка изделий для нефтегазовой отрасли и судостроения. Также делегация побывала на предприятии «Транснефть Нефтяные Насосы» и заводе «Современные Кузнечные Технологии», где производятся поковки, в том числе для крупногабаритных деталей весом до 25 тонн и длиной до 12 метров.

Как сообщает пресс-служба Совета Безопасности, Николай Патрушев обсудил с руководством промышленной группы «КОНАР» вопросы создания новых высокотехнологичных заводов и тематику локализации производства с устранением импортозависимости и сокращением технологического отставания.

В ходе встречи было подчеркнуто, что промышленная группа планирует и далее направлять привлекаемые в рамках мер государственной поддержки дополнительные ресурсы на развитие компетенций, тем самым укрепляя технологический суверенитет страны и при этом повышая свои конкурентные преимущества.

«ЧТЗ - УРАЛТРАК» - предприятие полного цикла, со своим литейным и инструментальным производством, кузницей, цехом механобработки и собственным конструкторским бюро по двигателям. На предприятии Николай Патрушев осмотрел цех высокоточных станков, где производится обработка деталей для различных модификаций дизельных двигателей. Гостям представили детали и качество их обработки на специальном выставочном стенде, а также макеты дизельных двигателей мощностью от 840 до 1500 лошадиных сил. В настоящий момент такие двигатели применяются на бронетанковой технике РФ. Обсуждались вопросы подготовки квалифицированных кадров для работы на предприятии.

Ранее на ЧТЗ побывал вице-премьер – глава Минпрома РФ Денис Мантуров и осмотрел производство дизельных двигателей спецназначения. В 2022 году предприятие в срок исполнило обязательства по выполнению гособоронзаказа, а в этом году у ЧТЗ – амбициозные планы.