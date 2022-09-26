Семьям погибших и пострадавшим в результате стрельбы в школе Ижевска будет оказана помощь

Президент России Владимир Путин и председатель правительства Михаил Мишустин выразили глубокие соболезнования в связи с трагедией в школе Ижевска 26 сентября 2022 года. Семьям погибших и пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.

«Президент глубоко соболезнует всем, кто потерял своих близких, своих детей в этой трагедии, и желает выздоровления тем, кто ранен в результате этого бесчеловечного террористического акта», – сообщил пресс-секретарь главы государства.

Соболезнования семьям погибших в Ижевске выразил премьер Михаил Мишустин: «Сегодня в Ижевске произошло чудовищное нападение на школу №88. В результате чрезвычайного происшествия пострадали ученики, учителя, представители охраны. Трагедия затронула множество семей, которые лишились родных и близких людей. Каждая потеря – огромное невосполнимое горе. Глубоко потрясен и скорблю в связи со случившимся». Глава правительства себя лично и от имени кабмина попросил передать семьям погибших соболезнования и слова поддержки пострадавшим.

Владимир Путин по телефону обсудил ситуацию с главой Удмуртии Александром Бречаловым, вице-премьером Татьяной Голиковой, министром здравоохранения Михаилом Мурашко и министром просвещения Сергеем Кравцовым, который выехал в Ижевск, отметил Дмитрий Песков.

Уже даны все необходимые поручения. В Ижевск отправлены самолёты МЧС с группами врачей, психологами, нейрохирургами, другими специалистами. Будут решаться все необходимые социальные вопросы, говорится на сайте Кремля.

«Всем, кого затронула эта трагедия, будет оказана необходимая медицинская, психологическая и иная помощь», - заверил Михаил Мишустин. Премьер поручил своему заместителю Татьяне Голиковой взять этот вопрос под личный контроль,отмечает телеграм-канал правительства..

Трагедия произошла утром 26 сентября. В школу №88 ворвался мужчина, который открыл стрельбу. По предварительным данным, погибли 13 человек, 23 ранены.

В Ижевск по поручению президента вылетели министр просвещения Сергей Кравцов и министр здравоохранения Михаил Мурашко. В Удмуртию также направлены самолеты МЧС с группами врачей.

По факту стрельбы на территории школы возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пп. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ.

Обстоятельства произошедшего будут тщательно расследованы.