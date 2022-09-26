В Ижевск, где в школе произошла трагедия, вылетели федеральные специалисты и министр

В Ижевск, где утром в понедельник, 26 сентября, произошла трагедия в одной из школ, для оказания помощи пострадавшим направляется группа специалистов федеральных медицинских центров, криминалисты, судебные эксперты. В город вылетели также министр просвещения РФ Сергей Кравцов и комиссия ведомства.

Напомним, утром неизвестный мужчина ворвался в школу № 88 Ижевска и устроил стрельбу (позже было установлено личность стрелка – 34-летний местный житель, учившийся в этой школе).

Как сообщает СК РФ, по предварительным данным, жертвами преступления стали 13 человек (по иным данным – 14, в том числе шестеро взрослых, а также семеро несовершеннолетних, ранено 14 детей и семеро взрослых. Информация по погибшим и раненым уточняется. Нападавший покончил с собой.

«По поручению Министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко в Ижевск для оказания помощи пострадавшим направляется группа специалистов федеральных центров, - цитирует помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова телеграм-канал Минздрава РФ. - В настоящее время на месте происшествия работают 14 бригад скорой медицинской помощи. Организованы телемедицинские консультации с участием ведущих специалистов».

Министр здравоохранения Михаил Мурашко лично контролирует оказание медицинской помощи пострадавшим.

В Ижевск отправился и министр просвещения Сергей Кравцов. «Ранее в школу уже выехала группа Минпросвещения, на месте трагедии находятся глава Удмуртии Александр Бречалов и министр образования и науки региона Светлана Болотникова», - сообщается на официальной странице ведомства. Работа ведется в тесной связке с правоохранительными органами. Была проведена эвакуация учеников и учителей.

В школе продолжаются следственные действия, работают сотрудники скорой помощи и чрезвычайных служб.

В Удмуртии объявлен трёхдневный траур. «С сегодняшнего дня и до 29 сентября в Удмуртской Республике объявлен траур по погибшим в школе №88»,- сообщает глава Удмуртии Александр Бречалов в своем телеграм-канале.

Запущена горячая линия для психологической помощи родственникам пострадавших при нападении на школу в Ижевске. «По телефонам 8-800-100-24-47 и 8-800-100-09-06 будет оказываться психологическая поддержка родственникам и близким», - сообщил Александр Бречалов.

По факту стрельбы на территории школы №88 в городе Ижевске возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пп. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему). На место происшествия для фиксации следов совершенного преступления выехали криминалисты ГУ криминалистики (Криминалистического центра) и эксперты Судебно-экспертного центра СК России.