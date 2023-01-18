Сенатор Павлова помогла семье летчика, служившего на Шагольской авиабазе

Денежное довольствие начала получать семья летчика, служившего на Шагольской авиабазе при содействии челябинского сенатора Маргариты Павловой, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

«Помогла супруге военного летчика получить денежное довольствие, - написала Марагарита Павлова в своем telegram-канале. - Самолет офицера, служащего на Шагольской авиабазе, был сбит в ходе специальной военной операции еще в марте. С тех пор о его судьбе ничего не известно. На сегодня пилот признан пропавшим без вести: нет данных ни о его гибели, ни о пленении. О своей боли мне рассказали родственники лётчика».

Маргарита Павлова обратилась к Министру обороны РФ с просьбой обеспечить контроль реализации ведомственного приказа о перечислении денежного довольствия военнослужащего на счет супруги для содержания семьи. Запрос был удовлетворен. Жена военного начала получать положенные по закону начисления.