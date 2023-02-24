Сергей Миронов назвал 24 февраля днем обновления России

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов назвал 24-е февраля (год назад в этот день началась специальная военная операция) днем обновления нашей страны.

«Дата 24 февраля 2022 года уже стала историей, но это история, которую мы сейчас творим все вместе – здесь и сейчас. Много раз говорилось о том, что этот день разделил нашу жизнь на «до» и «после». Одни думают об этом со страхом и сожалением, другие – с тревогой и надеждой. Вполне естественно стремление человека к миру и покою, но в судьбе России не первый раз наступает момент, когда приходится делать драматический выбор и браться за оружие, потому что любой другой выбор означает позор, рабство и забвение. Наш президент год назад принял очень тяжелое, но единственно верное решение, и мы с ним пойдем до конца», – подчеркнул Сергей Миронов.

Лидер социалистов убежден, что 24 февраля наша страна сделала первый шаг к победе, но это будет победа не только на поле боя.

«Я убежден, что 24 февраля – это день обновления России, зарождения нового мироустройства на принципах правды и справедливости. Какие бы препятствия ни встретились нам на этом пути, мы пройдем его до конца ради счастья и свободы наших детей, нашей великой Родины!» – сказал Сергей Миронов.

Также председатель партии СРЗП выразил уверенность, что сегодня, когда Россия уже год ведет спецоперацию против киевских неонацистов, взращенных Западом, причины начала СВО уже понимает вся страна, включая молодежь.

«Взгляд молодого поколения крайне интересен и полезен для использования в работе политика. В связи с этим принял решение провести конкурс эссе для молодежи, чтобы узнать их мнение о спецоперации, ее причинах и последствиях. «Зачем Западу нужна война с Россией?» – предлагаю ребятам ответить в эссе на такой вопрос. Прием работ закрывается 24 марта. Со всеми работами ознакомлюсь лично, а с авторами лучших эссе встречусь в Госдуме. Все подробности – по ссылке», - написал Сергей Миронов в своем телеграм-канале.