Сергей Миронов: российское образование – это огромная проблема

Находясь с визитом в Луганске, руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергей Миронов дал эксклюзивный комментарий нашему собственному корреспонденту в ЛНР Михаилу Бондаренко.

– Что вы думаете по поводу современной российской системы образования? Не пора ли её очеловечить и защитить как педагогов, так и учеников?

– Отвечать на этот вопрос можно до утра, но если вкратце, то во-первых, это бардак полный, во-вторых, нужно ликвидировать ЕГЭ и эту Болонскую систему образования. Учителя сегодня не учат, они заполняют формуляры. Более того, система просто натаскивает на сдачу ЕГЭ. Есть огромные проблемы – и их нужно решать!