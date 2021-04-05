Штрафы за нарушение водных санпинов могут вырасти в 10 раз

В России хотят в 10 раз увеличить штрафы компаниям за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде и водоснабжению. Соответствующий законопроект разработал глава комитета СовФеда по экономической политике Андрей Кутепов. Документ уже направлен премьер-министру Михаилу Мишустину.

Инициатор считает, что ужесточение наказания приведет к улучшению качества питьевой воды и уменьшить количество нарушений. Помимо увеличения штрафов, в законопроекте предлагается наказывать рублем должностных и юридических лиц, за неисполнение обязательств по разработке и согласованию плана мероприятий по повышению качества питьевой воды, а также за невключение в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы организации, осуществляющей холодное водоснабжение.

Отметим, что в настоящее время такие нарушения караются штрафами в размере 20-30 тыс. рублей для юридических лиц, сообщает ТАСС.

Сенатор же предлагает ввести наказание для должностных лиц - от 20 до 30 тыс. рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 20 до 30 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, на юридических лиц - от 100 до 300 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. В настоящее время за это нарушение юридическим лицам грозит штраф от 20 до 30 тыс. рублей.