Скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков, оставивший добрый след в Челябинске

На 84-м году жизни скончался Юрий Лужков, который был мэром Москвы с 1992 по 2010 годы.

Юрий Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Юрия Лужкова.

В телеграмме, в частности, говорится: «Юрий Михайлович Лужков был личностью поистине неординарного масштаба. Ярким и смелым политиком, энергичным и талантливым организатором, открытым и радушным человеком. Настоящим «градоначальником» столицы, которого уважали и которому доверяли москвичи. В сложные годы, на переломе исторических эпох, он многое сделал для развития Москвы, для того, чтобы она стала одним из лидеров возрождения России».

И конечно, мы всегда будем помнить его искреннюю, сердечную поддержку севастопольцев и моряков-черноморцев. Как не раз, вопреки всем обстоятельствам и дипломатическим протоколам, он прямо говорил, что Севастополь – русский город».

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким Юрия Лужкова.«Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей. Соболезную родным и близким», - написал он на своей странице в «Твиттере». С именем Юрия Лужкова связана целая эпоха в истории современной Москвы, отметил градоначальник. Под его руководством были построены новые жилые районы, реализованы масштабные инфраструктурные проекты, создана система социальной защиты москвичей.

Юрий Лужков был дружен с мэром Челябинска Вячеславом Тарасовым. Он приезжал на открытие челябинской пешеходной улицы – Кировки. На челябинском Арбате есть отпечаток ноги Лужкова и артобъект в честь Лужкова – футбольный мяч с кепкой «Лужкова».

Юрию Лужкову, приезжавшему в 2004 году в Челябинск, очень понравились школьные стадионы (побывал в школе №15), он заинтересовался городской программой «Двор». Юрий Лужков собирался даже украсить столичный Арбат, по примеру Челябинска, различными скульптурными композициями и заимствовать опыт Челябинской области по организации детского спорта. А челябинцы намеревались перенимать опыт москвичей по озеленению и по программе «Цветы» (да видимо, передумали).

В альбоме одной челябинской семейной пары есть свадебная фотография с Юрием Лужковым. Мэра Москвы они встретили у Вечного огня в Челябинске, куда приехали возложить цветы после церемонии в ЗАГСе. Глава столицы поздравил новобрачных с бракосочетанием. И, по просьбе молодых, сфотографировался с ними на память.