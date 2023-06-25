Сняты ограничения на движение транспорта по М-4

Открыто движение автомобильного транспорта на федеральной трассе М-4 «Дон», которое было введено накануне, 23 июня, из-за ЧВК «Вагнер». Снимаются ограничения на движение в Московской, Воронежской, Тульской и Липецкой областях.

«Движение по всей М-4 «Дон» идёт в штатном режиме», - сообщается в телеграм-канале Автодор.

В Московской области также постепенно снимают ограничения, сообщает Минтранс Подмосковья. Открыто движение по мосту через р. Оку на трассе М-4 «Дон».

В Коломне открыто движение по Щуровскому мосту через Оку, сообщила пресс-служба министерства транспорта Московской области.

«Сегодня с 14 часов открыли движение транспорта через Щуровский мост», - рассказал глава Коломны Александр Гречищев в Telegram-канале. Также начали курсировать автобусы.

Запущено движение по мосту через реку Оку на трассе М-5. «Запущено движение по мосту на Окружной дороге, на 115-м километре трассы М5 “Урал”, - поделился Александр Гречищев. - Пробка, образовавшаяся за последние сутки, понемногу рассасывается».

Сегодня, 25 июня, с утра волонтеры и представители администрации раздавали еду и воду водителям, застрявшим на трассах М-5 (в Коломне) и М-2 (недалеко от Серпухова). По словам Гречищева, волонтеры продолжат раздавать воду и горячее питание пока движение не стабилизируется.

В ближайшее время ожидается открытие движения на других участках, отмечают в администрации Московской области.

В Воронежской области сняты все ограничения движения, введенные ранее на трассе М-4 «Дон». Движение транспортных средств осуществляется в обычном порядке, сообщает правительство региона. Все автовокзалы в Воронеже работают в штатном режиме. Автобусы ходят по расписанию.

В Тульской области также восстановлено движение транспорта по федеральным трассам. «Движение общественного и личного автотранспорта по федеральным трассам М-2 "Крым”, М-4 “Дон”, “Калуга-Тула-Михайлов-Рязань” по территории региона, а также на границах с соседними областями в обоих направлениях восстановлено», - сообщает правительство региона. Запрет на проведение массовых мероприятий в регионе снят.

Возобновлено движение транспорта и по всем региональным участкам дорог в Липецкой области. В правительстве области подчеркнули, что информация о масштабном разрушении дорог и мостов после прохождения техники ЧВК не соответствует действительности. «Где требовалось, проведены восстановительные работы. Завтра приступят к ремонту асфальтобетонного покрытия», - уточнили в правительстве.

В Липецке возобновили автобусное сообщение по всем направлениям.

Напомним, 23 июня в Воронежской и Московской областях был введен режим контртеррористической операции и в связи с оперативными мероприятиями было закрыто движение автомобильного транспорта. Были частично перекрыты трассы «Дон», «Урал» и «Крым».

Власти Московской области приняли решение ограничить движение на мостах через реку Оку (через Щуровский мост и через мост на 115-ом км трассы М-5 «Урал»). Маршруты общественного транспорта также были изменены или отменены.

В Липецкой области 23 июня в связи с движением военной техники ЧВК «Вагнер» по территории региона было приостановлено движение по части дорог регионального значения. «На ряде участков дорожное полотно намеренно повреждено – перекопано экскаваторами. Радикальные меры приняты для полной остановки проезда техники по трассам», - отмечали в правительстве. Въезды в Липецк перекрыли по направлениям: Чаплыгинское и Лебедянское. Автобусное сообщение между населёнными пунктами было временно приостановлено.

В Тульской области в обоих направлениях (со стороны Московской и Липецкой областей) была полностью перекрыта трасса М-2 «Крым» в районе г. Серпухов. Жителей просили воздержаться от поездок на автомобильном транспорте по трассам М-2 «Крым» и М-4 «Дон». Было принято решение отменить все запланированные на эти выходные массовые мероприятия.