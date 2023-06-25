На трассах М-2 и М-4 пока сохраняются ограничения, а в Москве и Подмосковье – режим КТО

В воскресенье утром, 25 июня, на федеральных трассах М-2 «Крым» и М-4 «Дон» сохраняются ограничения движения автомобильного транспорта.

«На федеральных трассах М-2 и М-4 имеются ограничения движения автомобильного транспорта», - сообщает Минтранс России и просит автомобилистов учитывать эту информацию при планировании поездок.

«До 10 утра (по московскому времени – прим.) просим воздержаться от поездок по М-4 «Дон» в Московской области», пишет в своем телеграм-канале Автодор.

Транзитный проезд со стороны Московской и Липецкой областей на трассе М-4 накануне был ограничен в обоих направлениях. На трассе образовались многокилометровые пробки. Движение автотранспорта также ограничили в Ростовской, Воронежской, Тульской областях и других регионах.

В Москве и Подмосковье пока сохраняется режим контртеррористической операции, объявленный накануне. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник нерабочим днём - за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб. «КТО будет отменена в самое ближайшее время», - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как отмечает Минтранс Крыма, пропускные пункты на границе Республики Крым и Херсонской области работают в штатном режиме. Грузовые машины и фургоны движутся через ПП Перекоп, легковые автомобили и рейсовые автобусы-через ПП Армянск.

Движение по Крымскому мосту и керченской паромной переправе (железнодорожная и автомобильная части) также осуществляется в штатном режиме.

Поздним вечером 24 июня колонна с техникой, а также бойцами ЧВК «Вагнер» покинула территорию Ростова-на-Дону. Часть ограничений было снято.

, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Напомним, вечером 23 июня основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании (информация от его имени была распространена в соцсетях). В Министерстве и Национальном антитеррористическом комитете РФ заявили, что это не соответствует действительности и является информационной провокацией.

В ночь на 24 июня колонна ЧВК «Вагнер» с бойцами и техникой вошла в Ростов-на-Дону, был захвачен штаб Южного военного округа. На въездах и выездах установили блокпосты. Против Пригожина возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа.

В целях пресечения возможных террористических актов на территории Ростова, Воронежа, Москвы и Московской области объявлен режим контртеррористической операции. Движение автотранспорта ограничили в Ростовской, Липецкой, Воронежской, Тульской, Московской областях и других регионах.

Президент Владимир Путин обратился к гражданам России, к военнослужащим и к тем, кого обманом толкнули на тяжелое преступление.

В субботу, 24 июня, президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным. Глава ЧВК остановил движения «Вагнера» по территории России.

Поздним вечером 24 июня колонна с техникой, а также бойцами ЧВК «Вагнер» покинула территорию Ростова-на-Дону. Часть ограничений по движению транспорта было снято.

Вечером пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело в отношении него прекратят. Гарантия того, что Пригожин сможет это сделать, - слово президента России, пояснил пресс-секретарь.