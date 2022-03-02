США закрывают воздушное пространство для российских самолётов

Вашингтон закрывает воздушное пространство страны для всех российских самолётов. Об этом сегодня, 2 марта, заявил президент США Джо Байден в ходе своего выступления в конгрессе, передаёт РИА «Новости».

«Сегодня я объявляю, что мы вслед за нашими союзниками для ещё большей изоляции России закрываем американское воздушное пространство для всех российских авиарейсов и добавляем давление на их экономику», — сообщил американский лидер.

Президент США признал, что санкции против России также вредят и американскому бизнесу, и пообещал защитить его.

«Я предпринимаю решительные действия, чтобы наши санкции имели влияние на российскую экономику, и я использую все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы защитить американские компании и потребителей», — добавил Байден.

Ранее своё воздушное пространство для российских самолётов закрыли 35 европейских государств и Канада. Принятые меры стали ответом на проведение Москвой военной спецоперации на Украине. В качестве ответного шага Россия ограничила полёты для авиакомпаний 36 стран.

Также Джо Байден объявил о том, что США и их союзники окажут Украине экономическую, военную и гуманитарную помощь более чем на 1 млр. долларов. Он подчеркнул, что непосредственное участие американских войск в этом конфликте исключено.

«Позвольте мне ясно заявить, наши войска не вовлечены и никогда не будут вовлечены в конфликт с российскими войсками на Украине. Американские военные размещены в Европе не для того, чтобы воевать в Украине, а для того, чтобы защитить наших союзников по НАТО в ситуации, если Путин решит продолжить двигаться на Запад», - сообщил американский лидер.

Напомним, что 24 февраля Россия начала военную спецоперацию, целью которой являются денацификация и демилитаризация Украины.