Ставка по льготной ипотеке будет увеличена до 12%

Президент России Владимир Путин поддержал предложение правительства РФ об увеличении ставки по льготной ипотеке на фоне роста ключевой ставки Центробанка. Ставки по семейной, сельской и дальневосточной ипотекам будут сохранены на прежнем уровне.

Программу льготной ипотеки на новостройки была запущена в России весной 2020 года на фоне пандемии коронавируса. Изначально ипотечные кредиты выдавали под 6,5%. Максимальный размер в Москве, Санкт-Петербурге и столичных областях составлял 12 миллионов рублей, в других регионах - шесть миллионов.

Из-за резкого роста спроса с первого июля 2021 года было принято решение повысить ставку до 7%, максимальный размер кредита ограничили тремя миллионами рублей. Это программа действовала до первого июля.

Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин на совещании у президента предложил повысить ставку и сумму кредита для четырёх регионов, где стоимость недвижимости высокая.

«Предлагается увеличить ставку до 12 процентов. Однако подчеркну сразу, и в этом случае она будет существенно ниже, практически в два раза, ниже текущей рыночной ставки практически вдвое, как я сказал, потому что это примерно 23–24 процента. А здесь будет двенадцать», - подчеркнул президент.

Предельный размер льготной ипотеки для столичных регионов – Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей – предложено увеличить до 12 миллионов рублей, для всех остальных регионов – до шести миллионов рублей.

«Давайте сделаем это. Согласны», - поддержал предложение Владимир Путин. Пока планируется эти параметры установить до первого июля и потом при необходимости принимать решение по их корректировке.

Владимир Путин отметил, что сохранятся на прежнем уровне ставки по специальным ипотечным программам: по программе семейной ипотеки – 6%; по сельской ипотеке – 3%; дальневосточной ипотеке – 2%.

«Но я только хотел бы обратить внимание, что каждая из этих программ имеет ограничения по срокам: некоторые заканчиваются в конце 2022 года, некоторые – в конце 2023-го, некоторые – в конце 2024 года», - напомнил глава государства.