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Страховщики оценили возможность возврата части стоимости ОСАГО и КАСКО

Федерация
Сегодня, 11:42

В России невозможен возврат части стоимости ОСАГО за период режима самоизоляции. Что касается КАСКО, то страховщики рассматривают возможность возврата части премии, пишут сегодня, 5 июня, “Известия”.

В Банке России и Российском союзе автостраховщиков изданию подтвердили невозможность возврата части ОСАГО, так как это не предусмотрено законодательством. Для этого с каждым клиентом потребовалось заключение отдельного дополнительного соглашения. Единственно, что можно сделать - это предоставить скидку в размере 5-20% при последующем заключении договора.

Относительно КАСКО, например, “Альфа-страхование” уже рассматривает вопрос о возможности части возврата, а платформа Mafin в течение двух месяцев в рамках акции дарила бесплатно полис на сроком на 14 месяцев.

Еще один участник рынка компания “Ингосстрах” до 15 июня компенсирует часть стоимости КАСКО баллами лояльности, которые в дальнейшем можно использовать при покупке нового полиса.

 

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