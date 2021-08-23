В России отменен обязательный техосмотр для получения ОСАГО 

Автолюбители с 22 августа могут купить полис ОСАГО без диагностической карты, а, значит, и без прохождения техосмотра.

Как сообщают РИА Новости, президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон второго июля. Теперь для получения полиса ОСАГО водителю не нужно предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра. При этом отсутствие документа о техосмотре не повлечет наказания, если автомобиль попадет в ДТП.

Как цитирует издание директора по развитию страхового бизнеса «Сравни.ру» Александра Крайника, наличие техосмотра чаще всего никак не гарантировало надлежащей проверки машин, так как автолюбители находят способы получить диагностическую карту даже без заезда машины на техстанцию или вообще через Интернет.

Автомобилисты Челябинска подтверждают это утверждение.

«Приехал, заплатил деньги. Никто не смотрел мою машину. Просто взяли деньги и все. Никакой проверки не было», - рассказал один из автомобилистов.

Как такое новшество скажется на безопасности дорожного движения? Покажет время.