Валентина Матвиенко предложила Челябинской области поделиться экологическим опытом

Челябинская область поделится накопленным опытом по введению регионального экологического стандарта на международном форуме.

С соответствующей инициативой выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Верхней палаты парламента в рамках «Часа субъекта Российской Федерации». Презентовал Южный Урал губернатор Алексей Текслер.

Глава Совфеда обратила внимание, что в области утверждён региональный экологический стандарт, чьи нормы даже строже федеральных.

«Это интересный опыт, и я предлагаю вам поделиться им на Невском международном экологическом конгрессе, который состоится в мае этого года в Санкт-Петербурге. Считайте это нашим официальным приглашением», - сказала Валентина Матвиенко.

Напомним, Алексей Текслер утвердил региональный экологический стандарт в декабре 2020 года. Южный Урал первым в Российской Федерации принял такой документ. Ни в одном регионе таких подходов к комплексному осмыслению экологической политики не было.

Валентина Матвиенко отметила, что вопрос экологического благополучия всегда был актуален для Челябинской области. «К сожалению, в период интенсивной индустриализации мало думали о влиянии производства на окружающую среду. И сегодня мы просто обязаны ликвидировать накопленный за долгие годы экологический вред», — заявила она.

Глава Совфеда отметила активную работу региональных властей по улучшению экологии, внедрение новых подходов для того, чтобы сделать экономику региона более «зелёной», приучить бизнес к ответственному отношению к природе, здоровью, благополучию граждан, проживающих в районах производства. «Это полностью совпадает с позицией Совета Федерации. Здесь вы можете рассчитывать на нашу поддержку», - подчеркнула Матвиенко.

Экологический стандарт - это дополнительные меры, не предусмотренные федеральным и региональным законодательством в сфере экологии: они жестче действующих нормативно-правовых актов.

В соответствии с принятым стандартом в Челябинской области создана система онлайн-мониторинга качества атмосферного воздуха, заключены соглашения с промышленниками, организуется добровольный публичный экологический аудит для предприятий, оказывающих воздействие на окружающую среду.

Кроме того, экологический стандарт предусматривает создание системы мониторинга загрязнения воды и почв; распространение эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ на территории всего Южного Урала; увеличение количества и площадей особо охраняемых природных территорий; распространение практики перевода общественного и коммунального транспорта на использование экологичных видов топлива (в перспективе это требование будет применяться и к коммерческому транспорту).

В экостандарте прописаны требования к городскому озеленению, к количественному и качественному составу зеленых насаждений. Предусмотрена реализация мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов; предотвращение возникновения несанкционированных свалок на территории региона и создание эффективной системы утилизации отходов.