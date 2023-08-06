У школьников появится новая обязанность – участвовать в общественно-полезном труде

Перечень обязанностей школьников дополнен новым пунктом об их участии в общественно полезной трудовой деятельности. Соответствующий закон, устанавливающий обязательное привлечение школьников к общественно полезному труду, подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, часть первая статьи 43 закона «Об образовании в РФ» («обязанности и ответственность обучающихся») дополняется пунктом 6: «с учетом возрастных и психофизических возможностей участвовать в общественно-полезном труде, предусмотренном образовательной программой и направленном на формирование у обучающихся трудолюбия и базовых трудовых навыков, чувства причастности и уважения к результатам труда».

А пятый пункт этой статьи теперь закрепляет за школьниками обязанность не только бережно относиться к имуществу школы, но и поддерживать в ней чистоту и порядок.

Одновременно из действовавшего закона исключена норма о запрете привлекать школьников к труду без согласия их родителей.

К общественно полезной работе могут быть отнесены, например, уборка класса, высадка деревьев и цветов на пришкольной территории, участие в оформлении класса или школьной площадки к мероприятиям, помощь в библиотеке или музее.

Привлекаться к общественно-полезной деятельности школьники будут с учетом их возрастных и психофизических особенностей, а также в соответствии с требованием законодательства.

Закон вступает в силу первого сентября 2023 года.