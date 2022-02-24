Украина переходит на военное положение

На Украине вводят военное положение. Об этом на своей странице в Инстаграмме сообщил украинский лидер Владимир Зеленский. Такое решение принято в связи с проведением Россией военной операции на Донбассе.

«Россия нанесла удары по нашей военной инфраструктуре и нашим пограничникам. Во многих городах Украины были слышны взрывы. Мы вводим военное положение по всей территории Украины», - сообщил Зеленский.

Президент Украины призвал граждан страны сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома.

«Мы работаем, армия работает, работает весь сектор безопасности и обороны», - отметил президент.

Он пообещал, что скоро снова выйдет на связь.

«Без паники, мы сильные, мы всех победим, потому что мы - это Украина. Слава Украине», - заключил украинский лидер.