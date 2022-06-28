28.06.2022
Экс-заместителю директора «Городской среды» Челябинска ужесточили меру пресечения
28.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на 29 июня
28.06.2022
Челябинская область увеличила доходы от управления региональным имуществом
28.06.2022
Старшеклассники смогли испытать себя в качестве инженеров УГМК
28.06.2022
На Тургояке при поддержке ГРЦ Макеева состоялся юбилейный легкоатлетический марафон
28.06.2022
Челябинский театр оперы и балета подвел итоги 66-го сезона
В 2022 году Челябинская агломерация получит новые автобусы в рамках проекта «БКД»
25.02.2022
Определен поставщик первой в 2022 году партии трамваев в Челябинск
13.12.2021
Магнитогорск полностью обновит парк электротранспорта в ближайшие несколько лет
15.09.2021
Губернатор оценил первую партию автобусов, поступивших в Челябинск
Кусочек старинной мостовой на Алом поле Челябинска превратят в арт-объект
27.06.2022
Последняя неделя июня на Южном Урале будет прохладной
26.06.2022
АФИША празднования Дня молодежи в Челябинской области
24.06.2022
Новогодние праздники в 2023 году продлятся по восьмое января
24.06.2022
Метротрамвай в Челябинске запустят к концу 2025 года
22.06.2022