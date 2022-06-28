В 2022 году Челябинская агломерация получит новые автобусы в рамках проекта «БКД»

Челябинская агломерация получит в 2022 году новые автобусы в рамках реализации федерального проекта «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Об этом 28 июня рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщается на сайте правительства РФ.

«В ближайшее время обновим автобусные и троллейбусные парки в девяти городских агломерациях по проекту “БКД”. Направим в регионы 333 единицы техники. Это новые автобусы и троллейбусы», - отметил вице-премьер.

В Челябинскую, Астраханскую, Нижегородскую, Пермскую, Сочинскую, Курскую и Улан-Удэнскую агломерации поступят 310 новых автобусов, в Новосибирскую и Брянскую агломерации - 23 троллейбуса. На закупку общественного транспорта предусмотрено направить более 2,5 миллиарда рублей из федерального бюджета.

Перечень регионов, в которых будет обновлён подвижной состав, утверждён Минтрансом по итогам конкурсного отбора.

Всего заявки на обновление парков общественного транспорта поступили от 44 регионов. В течение 2022–2024 годов новую технику получит 21 городская агломерация, в том числе в 2022 году новые автобусы и троллейбусы поступят в девять из них.

Напомним, в настоящее время в Челябинской области проводится масштабная транспортная реформа. Правительством области разработан инфраструктурный проект «Комплексное развитие территорий Челябинской агломерации - развитие транспортной инфраструктуры». В ближайшие несколько лет планируется полностью обновить парк автобусов.

В 2021 году на полученный регионом федеральный транш - 1,9 миллиарда рублей – были приобретены 157 новых автобусов на газомоторном топливе для города Челябинска. Помимо покупки новых транспортных средств автопарк пополняется и за счет автобусов, выбывших из парков ГУП «Мосгортранс».

С 2022 года миндортранса региона переданы полномочия по электротранспорту в пределах Челябинской агломерации, в которую вошли Челябинск, Копейск и Сосновский муниципальный район.