Алексей Текслер: Мы активно занимаемся обновлением общественного транспорта

В Челябинской области продолжается масштабная транспортная реформа. В крупных городах идет обновление общественного транспорта (перевод на более экологичные виды техники) и параллельно обновление транспортной инфраструктуры.

Правительством области разработан инфраструктурный проект «Комплексное развитие территорий Челябинской агломерации - развитие транспортной инфраструктуры». Предусмотрена реконструкция трамвайной сети и строительстве новых линий, модернизации троллейбусной сети, обновлении подвижного состава, а также реализации проекта метротрамвая с интеграцией в трамвайную сеть в Челябинске.

В 2021 году обновляется парк общественного транспорта в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Миассе, в Троицком и Уйском районах.

«Мы начали транспортную реформу, в первую очередь, в наших крупных городах. Начинаем массированно обновлять подвижной состав с упором на экологичность транспорта», - подчеркнул губернатор Алексей Текслер.

Для Челябинска в этом году будет приобретено 30 трамвайных вагонов и 150 автобусов на газомоторном топливе.

Парк общественного транспорта Магнитогорска пополнят 19 трамвайных вагонов, Златоуста – 12 автобусов и пять трамвайных вагонов.

Для Миасса приобретут четыре троллейбуса. Также в город пришли 10 троллейбусов, безвозмездно переданных правительством Москвы.

Троицкий район получит шесть новых автобусов, Уйский район – один автобус.

Всего в текущем году за счет бюджетных средств всех уровней будет обновлено 224 единицы общественного транспорта на общую сумму три миллиарда 662 миллиона 191,71 тысячи рублей.

АВТОБУСЫ

«В ближайшие несколько лет мы планируем полностью обновить парк автобусов», - отметил Алексей Текслер. Небольшая доля частного транспорта останется, но уже со следующего года частников будут переводить на регулируемые маршруты и в рамках контрактов прописывать требования к подвижному составу.

Челябинская область в числе первых четырех субъектов Российской Федерации получила федеральные средства в рамках проекта «Чистый воздух» на реализацию мероприятий по снижению совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Полученный федеральный транш в размере два миллиарда 284 миллиона рублей направлен на обновление общественного транспорта. «Федеральный трансферт, в первую очередь, победа Губернатора Челябинской области. Ведь в своей работе вопросы экологии и модернизации транспортной системы он сделал ключевыми», - подчеркнул министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев.

Из общего объема федерального транша большая часть – 1,9 миллиарда рублей – направлены на приобретение 157 новых автобусов на газомоторном топливе для города Челябинска. Оставшиеся 370 миллионов рублей потрачены на покупку 10 трамвайных вагонов для Магнитогорска.

Новые автобусы на газомоторном топливе для Челябинска поставили две компании - «Яркамп» из Ярославля (110 единиц на компримированном природном газе, цена контракта – один миллиард 362 миллиона 540 тысяч 843 рубля) и «Волгабас групп» из Владимира (47 автобусов на сжиженном газе, цена – 466 миллионов). В настоящее время это одни из самых экологичных и комфортных автобусов на российском рынке.

«Экологически чистый общественный транспорт - крайне актуальный вопрос для наших промышленных городов. Газомоторные автобусы для Челябинска и новые трамваи для Магнитогорска - реальный вклад Нацпроекта «Экология» в постоянное улучшение чистоты воздуха в наших городах», - отметил губернатор Алексей Текслер.

Как уточнили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта области, в настоящий момент на линии работают уже 38 автобусов из 157. Они запущены на самые востребованные маршруты: №№ 64; 71; 34; 31; 4. Автобусы также будут работать на новых маршрутах (№8 и №9) и на продленных маршрутах (№2, №83, №18). Остальные автобусы выйдут на дороги Челябинска с первого января 2022 года, в настоящее время решаются имущественные вопросы, идет процесс подготовки подвижного состава к выходу на линию.

Кроме того, в рамках жестких контрактов частные перевозчики будут обязаны обновлять существующий подвижной состав автобусов.

Помимо покупки новых транспортных средств автопарк будет пополняться и за счет автобусов, выбывших из парков ГУП «Мосгортранс». Челябинская область по договоренности с правительством Москвы получит 50 автобусов. Все транспортные средства находятся в хорошем состоянии.

В настоящее время московские автобусы начали поступать в регион. Транспортные средства будут направлены в пять муниципалитетов: Миасс - 27, Челябинск - 17, Куса - два, Южноуральск - два, Троицк - два.

ТРАМВАИ

В Челябинской области планируется продолжить обновление трамвайного парка. «В течение двух-трех лет мы обновим весь трамвайный парк, - рассказал о планах по развитию электротранспорта в Челябинске Алексей Текслер. - превратим наш электрический транспорт в самый доступный, самый комфортный, как это всегда было в Челябинске».

В 2021 году в Челябинск получит 30 новых трамваев. Поставляет технику «Синара», которая была признана победителем аукциона. Из 30 новых трамваев на сегодня 13 вагонов уже курсируют по маршрутам Челябинска, оставшаяся партия прибудет в город до конца года, уточнили в миндортранса.

Новые вагоны доступны для маломобильных пассажиров, в том числе передвигающихся в кресле-коляске. В них предусмотрена возможность автономного хода до полукилометра; система кондиционирования воздуха с функцией климат-контроля для создания комфортных условий поездки пассажиров и водителя, в том числе с режимом «тепловая завеса» для эксплуатации в зимнее время.

В салоне размещены шесть USB -розеток для подзарядки мобильных устройств и Wi-fi для возможности выхода в интернет. Салоны оснащены кондиционерами и кнопкой адресного открытия дверей, различными элементами антивандальной защиты интерьера и другими опциями.

ТРАМВАЙНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Параллельно ведется работа по обновлению трамвайной инфраструктуры: реконструкция трамвайных платформ, ремонт трамвайных переездов, наиболее аварийных участков трамвайных путей, обновление контактной сети, строительство нового депо.

На дорогах Челябинска начали устанавливать индукционные петли. Они встраиваются под трамвайные рельсы и автомобильные полосы. Технология индуктивного петлевого детектора (ИПД) предназначена для обнаружения автотранспорта с помощью заложенных в дорожное полотно индуктивных петель. Система будет предоставлять приоритет и обеспечивать «зеленую волну» светофоров для всех трамваев, которые будут приближаться к перекресткам, пояснил Константин Антонович, технический директор СпецДорПроект.

В выигрыше будут все участники дорожного движения: трамваи будут быстрее продвигаться по маршрутам движения, пешеходы в момент приближения трамвая смогут спокойно переходить дорогу на свой законный зеленый сигнал светофора, а не перебегать на красный. И автомобилисты не получат ухудшений - обратный отсчет цифры исчезнет, и длина фазы каждый раз будет разной, в зависимости от того количество автомобилей, которые приехали на перекресток. Запланирована и оптимизация расписания движения трамваев.

Кроме того, в текущем году в Челябинске планируется разместить 144 остановочных павильона.

Синара создала в Челябинске компанию, которая будет заниматься эксплуатацией трамвайных вагонов, обеспечивать сервис. Отремонтировано одно из помещений депо №1 и укомплектовано всем необходимым оборудованием для проведения работ, здесь могут единовременно обслуживать до шести вагонов.

МЕТРОТРАМВАЙ

В Челябинске разработан проект завершения строительства метрополитена с интеграцией в существующую трамвайную сеть - метротрамвай. Дополнительный импульс к реализации проекта метротрамвая дал в своем послании президент РФ Владимир Путин. Метротрамвай уже одобрен по федеральном уровне и предусмотрены необходимые ресурсы.

Метротрамвай свяжет все районы города. За счет этого проекта планируется достичь совершенно другой мобильности пассажиров в Челябинске и сделать электротранспорт серьезной альтернативой личному автомобилю.

Проект метротрамвая в Челябинске планируется реализовать за рекордно-короткие сроки и завершить уже в 2024 году. Общая стоимость проекта составит порядка 46 миллиардов рублей.

В целом проект по модернизации электротранспорта в областном центре намечено завершить до 2026 года. Это и новая линия – на северо-запад, на Университетскую набережную, с интеграцией в метротрамвай, плюс дополнительный переезд от вокзала в Ленинский район.

Развитие всей сети общественного транспорта, в первую очередь метротрамвая, благоприятно скажется на экологической ситуации в городе, привлечет до 1,5 тысячи рабочих мест, а самое главное – позволит сделать жизнь горожан значительно комфортнее, а Челябинск более притягательным.

Проект модернизации городского электротранспорта будет реализовываться с привлечением инфраструктурных кредитов с льготной процентной ставкой. Алексей Текслер также поставил задачу руководству города и ЧелябГЭТ повысить заработную плату сотрудникам предприятия.

ТРОЛЛЕЙБУСЫ

Благодаря заключению концессионного соглашения в Челябинск будут поставлены новые троллейбусы. «Со следующего года начинаем полностью обновлять троллейбусную инфраструктуру, - рассказал Алексей Текслер. - Мы за два года обновим весь троллейбусный парк».

Миасс уже в 2021 году получил 10 троллейбусов, предоставленных ГУП «Мосгортранс». Машины оборудованы выдвижной подножкой средней пассажирской двери и специальными местами для пассажиров на инвалидных колясках, а также удобны для родителей с колясками. Все троллейбусы оформлены в едином для Южного Урала стиле с нанесением фирменного узора и цветовой гаммы - белый вверх и синий низ. Также в брендирование транспорта вошли гербы Челябинской области и муниципального образования.

В настоящее время московские троллейбусы работают на улицах Миасса и достойно зарекомендовали себя в эксплуатации, подчеркнули в миндортрансе.

В 2022 году планируется за счет инфраструктурных кредитов закупить порядка 200 новых троллейбусов, модернизировать контактную сеть, подстанции, провести ремонт действующего и строительство нового депо.

В рамках заключенного концессионного соглашения (между правительством Челябинской области и «Синара – Городские Транспортные Решения Челябинск») компания поставит в город 168 единиц современного полностью низкопольного подвижного состава, из которых 98 единиц - с функцией увеличенного автономного хода до 20 километров.

ТРОЛЛЕЙБУСНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Концессионным соглашением между правительством региона и Синарой предусмотрено также создание и эксплуатация троллейбусной инфраструктуры в Челябинске.

Будет модернизирована существующая контактная сеть в Челябинске и построены новые линии контактной сети протяженностью 4,5 километра.

Планируется также модернизировать два троллейбусных депо и полностью реконструировать энергохозяйство. Синара осуществит капитальный ремонт трех действующих тяговых подстанций и построит «с нуля» еще три. Также еще 24 существующих подстанции будут модернизированы.

Алексей Нечаев отметил, что за счет механизма инфраструктурных кредитов, а также благодаря заключенной концессии Челябинск увидит один из результатов транспортной реформы уже через два года.

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ КРЕДИТЫ

На реализацию проектов по развитию транспортной инфраструктуры, в том числе на метротрамвая, региона берет бюджетный кредит.

На реализацию проекта метротрамвая, включая строительно-монтажные, проектно-изыскательские работы, предусмотрено направить 46,7 миллиарда рублей.

Еще 3,3 миллиарда рублей пойдет на приобретение трехвагонных метротрамваев.

Кроме того, 22,4 миллиарда рублей предусмотрено на комплексное обновление трамвайных линий Челябинска и реконструкцию трамвайных путей, реконструкцию трамвайных депо, реконструкцию тяговых подстанций, установку новых трамвайных платформ, полное обновление трамвайного парка с приобретением полностью нового подвижного состава.

На комплексное обновление троллейбусного парка, включая строительство нового троллейбусного депо, направят 4,2 миллиарда рублей,

Предусмотрено также строительство новых трамвайных линий в развивающиеся районы города.

НОВАЯ МАРШРУТНАЯ СЕТЬ

В результате реализации транспортной реформы в Челябинской агломерации (Челябинск, Копейск, Сосновский район) будет создана новая маршрутная сеть. Она уже разработана.

В результате ее реализации планируется рост пассажиропотока общественного транспорта на 20-30%. При этом пассажиропоток маршрутных такси уменьшится в два раза, в автобусах большой вместимости он, наоборот, увеличится в два раза, и в три раза станет больше пассажиропоток за счет обновления троллейбусов и трамваев.

На дорогах в приоритете будет общественный транспорт с выделенными полосами, с парковками (в том числе и платными).

«В итоге мы планируем придать новый вид городу, обновить общественный транспорт, увеличить пассажиропоток за счет того, что наши жители пересядут на современный, удобный и комфортный общественный транспорт», - подчеркнул Алексей Текслер.