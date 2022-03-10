В Челябинске состоялось заседание Совета при президенте Российской Федерации по кодификации

В Челябинске состоялось выездное заседание Совета при президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Заседание провел Павел Крашенинников, председатель комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству. В мероприятии принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Очередное заседание Совета сегодня проходит в Челябинске. Это замечательный город, здесь замечательные правовые традиции, спасибо губернатору, администрации Челябинской области, Ассоциации юристов за то, что в такое непростое время мы работаем», – отметил Павел Крашенинников.

Более 20 лет Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства проводит экспертизу проектов федеральных законов. С 2003 года все проекты федеральных законов в сфере гражданского права до их представления в Правительство России проходят экспертизу в Совете.

«Работа в Совете – непрерывный, профессиональный, творческий, интеллектуальный процесс, результаты которого затем ложатся в основу гражданского законодательства России, формируют прочную правовую основу для жизни наших граждан. Радует, что даже в нынешней крайне непростой обстановке научно-юридическое сообщество нашей страны продолжает концентрироваться на текущих задачах совершенствования гражданского законодательства», – подчеркнул Алексей Текслер.

Помимо заседания Совета в Челябинске пройдет научно-практическая конференция «Современные договорные модели фиксации и перераспределения рисков в гражданско-правовых обязательствах».

ФОТО: пресс-служба губернатора