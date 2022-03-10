10.03.2022
Китай отказался поставлять российским авиакомпаниям авиазапчасти
10.03.2022
В Магнитогорске будут судить аферистов, которые обманывали людей с помощью фейкового сайта банка
10.03.2022
В Челябинске состоялось заседание Совета при президенте Российской Федерации по кодификации
10.03.2022
В погоне за «легкими» деньгами жительница Миасса лишилась пяти с половиной миллионов рублей
10.03.2022
Челябинск нуждается в «охотниках за головами»
10.03.2022
Россия выходит из Совета Европы
В Челябинске состоялось заседание Совета при президенте Российской Федерации по кодификации
15.07.2021
Крашенинников и Бурматов предложили наказывать обидчиков животных рублем
05.04.2021
Расширился попечительский совет главного правового центра Магнитогорска
16.01.2020
Мякуш, Гартунг и 2 уроженца Челябинской области вошли в состав рабочей группы по конституционной реформе
02.10.2019
Павел Крашенинников представил своим землякам, челябинцам, новую книгу
В военном городке Чебаркуля охранять правопорядок полицейским помогут военные
10.03.2022
Южноуральцы жалуются на резкий рост цен на ряд продуктов и товаров
09.03.2022
Южноуральцев, переболевших ковидом, приглашают пройти углубленную диспансеризацию
09.03.2022
В России вводятся новые детские пособия
08.03.2022
Жительниц Челябинской области поздравляют с Международным женским днём
07.03.2022