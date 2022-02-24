В Кремле назвали цель военной спецоперации: зачистить Украину от нацистов

Цель специальной военной операции России - денацификация Украины, в идеале страну необходимо зачистить от нацистов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передаёт РИА «Новости».

«В идеале нужно освободить Украину, зачистить её от нацистов, пронацистски настроенных людей и идеологии», - так ответил Песков на вопрос журналистов, как следует понимать формулировку «денацификация».

Пресс-секретарь президента РФ не стал пояснять, считают ли в Кремле «пронацистски настроенным» украинского лидера Владимира Зеленского.

«Я воздержусь здесь от каких-то других разъяснений», - цитирует Пескова РИА «Новости».

Пресс-секретарь не стал уточнять, каких именно нацистов имеют в виду российские власти, - представителей определённых организаций Украины или тех, кто, может быть, находится в правительстве этой страны.

Вопрос, должно ли, по мнению Кремля, смениться правительство на Украине, также остался без комментариев.

«Не буду это комментировать, не смогу ответить на этот вопрос», - сказал Дмитрий Песков.

Напомним, сегодня, 24 февраля, Россия начала военную спецоперацию на Донбассе. В телеобращении к россиянам Президент РФ Владимир Путин заявил, что обстоятельства требуют от Москвы решительных и незамедлительных действий по защите жителей самопровозглашённых республик. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет лежать на совести украинского правящего режима.