В Кремле подтвердили готовность ко второму раунду переговоров с Украиной

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске во вторник, первого марта, на площадке МКУ «Центр народного единства» состоялся круг
02.03.2022

В Челябинске представители религии и власти обсудили инструменты профилактики терроризма и экстремизма в молодежной среде
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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02.03.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.03.2022

Анонсы событий и мероприятий на третье марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.03.2022

В Челябинске беженцам с Донбасса окажут материальную помощь
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.03.2022

В Челябинской области на карантине по ОРВИ находятся 21 класс, один детсад и одна группа
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.03.2022

Юрий Кнутов о том, почему Путин решился на упреждающий удар
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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02.03.2022 17:27

В Кремле подтвердили готовность ко второму раунду переговоров с Украиной

Делегация от России прибудет на переговоры с украинской стороной вечером 2 марта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт «Интерфакс».

«Сегодня во второй половине дня ближе к вечеру наша делегация будет на месте ждать украинских переговорщиков. Наша делегация сегодня вечером будет готова продолжить разговор», - сообщил официальный представитель Кремля. При этом он не стал уточнять место переговоров.

Песков отметил, что успехом в российско-украинских переговорах станет выполнение сформулированных президентом РФ Владимиром Путиным условий. По данным РИА «Новости», эти условия включают в себя денацификацию Украины, признание Донецкой и Луганской народных республик в границах Донецкой и Луганской областей, а также закрепление на уровне парламента внеблокового статуса Украины и проведение соответствующего референдума.

Напомним, что до этого точные сроки проведения второго раунда переговоров не назывались. Первый раунд переговоров России и Украины состоялся 28 февраля в Белоруссии и продолжался около пяти часов. Участники встречи заявили, что есть точки, по которым может быть найдено решение.

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Масленичные гулянья с песнями и танцами пройдут в Челябинске в это воскресенье, 6 марта. Основные
02.03.2022

В челябинском Сквере искусств разгуляется «Широкая Масленица»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, второго марта, в Центральном районном суде Челябинска государственный обвинитель выступи
02.03.2022

Прокуратура запросила для Бахаева 12,5 года колонии строгого режима
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске во вторник, первого марта, на площадке МКУ «Центр народного единства» состоялся круг
02.03.2022

В Челябинске представители религии и власти обсудили инструменты профилактики терроризма и экстремизма в молодежной среде
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Спецоперация на Украине
02.03.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
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  • +7 (906) 869-79-01

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02.03.2022 17:45

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02.03.2022 17:36

В Челябинской области продолжает снижаться число заболевших ковидом за сутки

02.03.2022 17:27

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02.03.2022 17:09

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02.03.2022 17:06

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В Челябинскую область прибыли 33 беженца из ДНР и ЛНР

02.03.2022 15:21

В Челябинске представители религии и власти обсудили инструменты профилактики терроризма и экстремизма в молодежной среде

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На Краснопольской площадке Челябинска появится садик на двести мест

28.02.2022 17:57

Анонсы событий и мероприятий на первое марта

28.02.2022 17:39

В Челябинской области частично отменили обязательные QR-коды

28.02.2022 17:12

Магнитогорца, разбившего стекло в трамвае, отправили в колонию строго режима

28.02.2022 17:10

США разжигают ненависть между Россией и Украиной через Ютуб

28.02.2022 17:02

ВТБ не будет менять условия по ранее выданным кредитам

28.02.2022 16:58

В Челябинской области четыре ковидных амбулаторных центра возвращаются к плановой работе