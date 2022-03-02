В Кремле подтвердили готовность ко второму раунду переговоров с Украиной

Делегация от России прибудет на переговоры с украинской стороной вечером 2 марта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт «Интерфакс».

«Сегодня во второй половине дня ближе к вечеру наша делегация будет на месте ждать украинских переговорщиков. Наша делегация сегодня вечером будет готова продолжить разговор», - сообщил официальный представитель Кремля. При этом он не стал уточнять место переговоров.

Песков отметил, что успехом в российско-украинских переговорах станет выполнение сформулированных президентом РФ Владимиром Путиным условий. По данным РИА «Новости», эти условия включают в себя денацификацию Украины, признание Донецкой и Луганской народных республик в границах Донецкой и Луганской областей, а также закрепление на уровне парламента внеблокового статуса Украины и проведение соответствующего референдума.

Напомним, что до этого точные сроки проведения второго раунда переговоров не назывались. Первый раунд переговоров России и Украины состоялся 28 февраля в Белоруссии и продолжался около пяти часов. Участники встречи заявили, что есть точки, по которым может быть найдено решение.