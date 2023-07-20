19.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 25 июля (18+)
19.07.2023
Мобильный интернет в 150 местах Южного Урала стал быстрее и качественнее работать
19.07.2023
Сотрудниками Челябинской полиции задержан подозреваемый в совершении убийства
19.07.2023
Жителям Челябинской области предлагают внести биографии служащих Военно-морского флота в «Лица Победы»
19.07.2023
Следователи заинтересовались «Твоей привилегией» в Челябинске
19.07.2023
«Золотой колос»: состязания сельских спортсменов пройдут в Челябинской области
В Крыму погибла девочка в результате атаки украинского беспилотника
19.07.2023
В Крыму перекрыта трасса «Таврида» из-за пожара на полигоне
18.05.2023
В Крыму сошел с рельсов грузовой поезд с зерном
16.02.2023
Из Челябинска в Севастополь будут курсировать прямые поезда
10.10.2022
По Крымскому мосту запущено движение пригородных поездов, расширяются масштабы паромных перевозок
Экс-глава Челябинска и ГУ лесами подали иски в суд из-за здания отеля на Еловом
19.07.2023
Алексей Текслер дал поручения по Каширинскому рынку, на который жалуются челябинцы
19.07.2023
В Сатке открыли долгожданный Ледовый дворец
18.07.2023
Алексей Текслер обозначил ключевые задачи в период сложной внешнеполитической обстановки
18.07.2023
Единороссы утвердили кандидатуру на пост спикера Заксобрания Челябинской области
18.07.2023