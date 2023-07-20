В Крыму погибла девочка в результате атаки украинского беспилотника

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) совершил атаку на северо-западную часть полуострова Крым. В результате погибла девочка подросток. Кроме того, повреждено четыре административных здания, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«К сожалению, не обошлось без жертв – погибла девочка-подросток», - написал Аксенов. Глава выразил соболезнование родным и близким погибшей и заверил, что ее семье будет оказана вся необходимая поддержка.

Кроме того, в результате атаки беспилотника в одном из населённых пунктов на северо-западе Крыма повреждено четыре административных здания. На месте работают профильные службы.

Напомним, накануне утром, 19 июля, глава Крыма сообщил о пожаре на военном полигоне в Кировском районе полуострова. «Возгорание на военном полигоне началось около четырех утра. В результате сдетонировала часть хранившихся там боеприпасов», - сообщил Аксенов в ходе совещания президента с членами Правительства РФ в режиме ВКС.

После начала пожара были эвакуированы более двух тысяч жителей четырех населенных пунктов в радиусе пяти километров от полигона - сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное. Часть из них уехала к родственникам.

«На данный момент в пунктах временного размещения находятся 217 человек, в том числе 55 детей. Граждане обеспечены горячим питанием, питьевой водой и всем необходимым», - уточнил глава Крыма.

Из-за возгорания была перекрыта трасса «Таврида» с 118-го по 130-й километр. Движение временно приостановлено в пределах Кировского района. Организован объезд: выставлены дополнительные посты ДПС, размещены указатели. Легковые автомобили массой до 3,5 тонны едут через Крымский мост либо могут воспользоваться альтернативной сухопутной дорогой через новые регионы, уточняет Минтранс Республики. Рейсовые автобусы и организованные группы детей едут на Керченскую паромную переправу. Все прочие заказные автобусы направляются через альтернативный сухопутный путь либо самостоятельно организовывают транспортировку своих пассажиров по мульти модальной схеме «автобус – электричка – автобус». Кроме того, по просьбам перевозчиков профильные службы готовы формировать организованные колонны для проезда по альтернативному сухопутному пути.

Ожидается, что ситуация стабилизируется в течение суток.