В первый день календаря в России совершается большинство убийств
Федерация
Сегодня, 15:56

В России установили дату, в которую происходит больше всего убийств. Этим днем стало 1 января. По сравнению с будничными днями количество преступлений в первый день нового года увеличивается в 3 раза, сообщают сегодня, 18 декабря, “Известия”.

 

В январе резко возрастает количество насильственных смертей в районе 7 и 14 чисел. Далее трагическая цепочка дней продолжается во время майских каникул, мартовских праздников и в феврале. По данным МВД, основной причиной убийств является алкоголь. В период с 2008 - 2017 года преступления были совершены в пьяном виде.

Челябинская область не выбилась из рокового графика. В последнее время  регион сотрясали жуткие трагедии во время новогодних каникул. Рано утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске взорвался дом по ул. Карла Маркса, 164. Под завалами погибло 39 человек. До сих пор никто из силовых ведомств так и не назвал истинную причину случившегося.

Несколькими годами ранее трагедия произошла в селе Миасском недалеко от Челябинска. В 2016 году в ночь с 1 на 2 января 30-летний житель села Александр Григорьев расстрелял ворвавшихся в дом 5 человек, четверо из которых скончались на месте. За стрелка вступился глава СКР и общественность. В результате действия мужчины были признаны самообороной, а сам Григорьев - оправдан.

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