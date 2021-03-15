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В России изменят правила предоставления пособий для малообеспеченных семей

Малообеспеченные семья в Челябинской области будут получать неодинаковые суммы выплат на детей от трех до семи лет включительно – их размер будет варьироваться в зависимости от доходов и имущественной обеспеченности семьи.

Новые правила предоставления выплат утвердит в ближайшее время правительство РФ. Такой документ во взаимодействии с субъектами федерации и общественными организациями разрабатывается Минтрудом России.

До настоящего момента всем семьям, которые имеют доход ниже прожиточного минимума, пособие выплачивалось в одинаковом размере - 50% от регионального прожиточного минимума на детей.

В дальнейшем оно будет назначаться более адресно, с учетом оценки доходов и имущественной обеспеченности семьи.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минсоца региона, в соответствии с Указом Президента России с 2021 года размер выплаты может составлять 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей.

За базовый размер пособия принимается 50% регионального прожиточного минимума. Если при выплате в базовом размере среднедушевой доход семьи не достигнет регионального прожиточного минимума на душу населения, то выплата будет назначаться в размере 75%. Если же и в этом случае среднедушевой доход семьи не достигает регионального прожиточного минимума на душу населения, то выплата назначается в размере 100%.

При этом сохранится простой способ получения выплаты: по одному заявлению, поданному в электронном виде или в МФЦ (органах соцзащиты).