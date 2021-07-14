В России намерены добавить плавающим ставкам по кредитам фиксации

В России хотят запретить плавающие ставки по кредитам. Соответствующий законопроект в целях защиты простых граждан уже разработали в Совете Федерации и в ближайшее время будет отправлен в Госдуму.

Согласно проекту закона, с 1 апреля 2022 года предполагается запретить плавающие ставки по некоторым видам потребкредитов, включая ипотеку. Инициатор поправок - вице-спикер Совета Федерации николай Журавлев.

Предложение касается случаев, где сумма кредита не больше установленного правительством РФ минимального размера. Запрет распространится на займы сроком более 20 лет и менее года, пишут “Известия”.

Издание уточняет, что плавающие ставки могут быть выгодны квалифицированным заемщикам, но такой инструмент не подходит гражданам с невысокой финграмотностью. Выгодополучателем от плавающих ставок является и сам банк, который перекладывает свои риски на заемщика. При ухудшении ситуации, ставка будет увеличиваться.

Однако представители финансовых организаций выступают против плавающих ставок. Так как платеж по кредиту в случае изменения макроэкономической обстановки может увеличиться в 2-3 раза. В результате клиент просто не сможет обслуживать кредит.