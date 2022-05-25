25.05.2022
Театр «Манекен» приглашает челябинцев на вечер современного танца
25.05.2022
В Центральном районе Челябинска ликвидирован наркопритон
24.05.2022
В Челябинской области ФСБ пресекла серьезное коррупционное преступление
24.05.2022
Суд принял решение об аресте Байдавлета Тайбергенова
24.05.2022
Анонсы событий и мероприятий на 25 мая
24.05.2022
Челябинских школьников за успехи в Просветительских играх наградил Сергей Кириенко
В России намерены отказаться от Болонской системы образования
29.04.2022
Как будут учиться и отдыхать студенты вузов Челябинской области в первые 10 дней мая
27.04.2022
В Челябинске пройдет первая в стране «Российская студенческая весна» для учащихся ссузов
10.03.2022
Студенты ЮУГМУ пожаловались губернатору на транспортные проблемы
05.03.2022
Александр Шестаков успокоил иностранных студентов: Вы – наши дети, мы вас не бросим
Где могут бесплатно полечить зубы дети и взрослые челябинцы
24.05.2022
Челябинская плотина нуждается в снижении транспортной нагрузки
23.05.2022
Главой Агаповского района занимаются УФСБ и следственный комитет
23.05.2022
Минспорта Челябинской области возглавил экс-прокурор и финансист
23.05.2022
Глава минспорта Челябинской области Максим Соколов ушел в отставку
23.05.2022