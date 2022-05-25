В России намерены отказаться от Болонской системы образования

Министерство науки и высшего образования России намерено отказаться от Болонской системы образования, когда обучение строится по модели «бакалавриат – магистратура», и создавать свою уникальную систему подготовки кадров в системе высшего образования.

«К болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента», - заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Главу ведомства процитировали в официальном канала Министерства науки и высшего образования РФ в Telegram.

Министерство просвещения РФ также поддерживает отказ от Болонской системы и переход на программы специалитета.

Как сообщает «Большая перемена РФ», в части педагогического образования минпросвещения готово взаимодействовать с минобрнауки по переходу на специалитет (пять лет обучения) как основой формат подготовки. Само «Ядро» готово к внедрению в педагогических вузах уже с первого сентября 2022 года.

Считает целесообразным отказаться в России от западной образовательной системы и вернуться к отечественной модели и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

В январе 2020 года Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию предложил изменить структуру высшего образования в России, сделав обучение студентов более гибким. Началась разработка схемы «2+2+2». По ней студент через два года обучения сможет сменить профиль (направление), а еще через два года окончательно определиться с профессией.

ДЛЯ СПРАВКИ

Декларация «Зона европейского высшего образования» (называемая Болонская система) была подписана министрами образования 29 европейских стран в 1999 году. Россия присоединилась к Болонскому процессу 19 сентября 2003 года. Он предусматривает двухуровневую систему образования (Система «4+2»: бакалавриат – четыре года, магистратура – еще два года). В 2007 году президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении в систему высшего образования РФ бакалавриата и магистратуры.

Не все вузы РФ на сегодня используют двухуровневую систему образования. Часть готовит кадры по уровню специалитета с нормативным сроком освоения образовательных программ пять-шесть лет (выходят специалисты).