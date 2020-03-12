ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В России подтверждено еще восемь новых случаев коронавирусной инфекции

Федерация
Сегодня, 22:40
Автор: 
Олеся Денисова

За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев новой коронавирусной инфекции (СOVID-19), из них шесть случаев - в Москве, два - в Московской области.

Четверо заболевших москвичей госпитализированы в больничный комплекс в Коммунарке, один - в инфекционную больницу №1, ребенок - в больницу им. Башляевой.

Заболевшие жители Подмосковья вернулись из Италии, из них один летел транзитом через Австрию. Пациенты находятся в изолированных боксах инфекционных отделений больниц.

В настоящее время установлен круг лиц, которые контактировали с заболевшими. Все они помещены на карантин и взяты под медицинское наблюдение, все сдали анализы на коронавирус.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции, в том числе у двоих граждан КНР, у одного жителя Италии (приехал в Санкт-Петербург) и 25 жителей России (23 побывали в Италии, двое заразились в России от заболевших).

В Москве подтверждено 15 случаев заболевания, из них один пациент был выписан после выздоровления, остальные проходят необходимое лечение. В Подмосковье зарегистрировано три случая заболевания, в Липецкой области – три случая, в Санкт-Петербурге – два, в Нижнем Новгороде, Калининградской и Белгородской областях – по одному случаю.

По состоянию на утро 12 марта в мире подтверждено 126 тысяч 25 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 45 тысяч 45 случаев зарегистрировано в 109 странах мира, остальные – в Китае.

На территории Челябинской области случаев заболевания новым коронавирусом 2019-nCoV на текущий момент не выявлено.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Грипп
Общество
Сегодня, 16:24
Весной Челябинскую область может накрыть вторая волна гриппа и ОРВИ
Общество
Сегодня, 15:46
Учиться нельзя закрыть на карантин
Школу Миасса, где учится сын разыскиваемой из-за коронавируса женщины, пока не закрыли на карантин
Федерация
Сегодня, 14:31
Туристический бизнес России попросил помощи из-за коронавируса
Общество
Сегодня, 13:47
В Челябинской области нет дефицита тест-систем на коронавирус, но по своему желанию анализ не сдать
10.03.20 15:30
Вслед за Лондоном и Нью-Йорком бумаги упали на Московской бирже
10.03.20 11:17
Для российских сирот предложили новые льготы
10.03.20 09:03
ФОМС направит более полумиллиарда рублей на увеличение фондов оплаты труда в медучреждениях Челябинской области
09.03.20 19:32
Число зарегистрированных случаев коронавируса в России выросло до 20
06.03.20 13:10
«Родина» против гомосексуализма в мультиках
06.03.20 11:09
ФБР вербует россиян лицом Высоцкого
06.03.20 10:48
Вслед за ПМЭФ в России отменят саммиты ШОС и БРИКС
05.03.20 16:56
Социологи узнали, чем занимаются россиянки после работы
05.03.20 14:31
В России по-новому начнут оплачивать больничные и отпуска
04.03.20 14:11
Названа дата подписи Путиным поправок в Конституцию
Общество
Сегодня, 16:46
Письмо президенту
Сын полка из Копейска ждет представления к званию Героя Советского Союза со времен Великой Отечественной
Общество
Сегодня, 15:46
Учиться нельзя закрыть на карантин
Школу Миасса, где учится сын разыскиваемой из-за коронавируса женщины, пока не закрыли на карантин
Новости
Сегодня, 20:54
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 13 марта
Сегодня, 17:07
Общество
В колонии Челябинска выбрали самую красивую заключенную
Сегодня, 16:05
Происшествия
Полицейские Челябинска накрыли наркопритон
Сегодня, 15:07
Происшествия
Задержан житель Увелки, расстрелявший собутыльника
Сегодня, 15:04
Федерация
В России исчезнут бутылочки с водой
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Сегодня, 15:04
Федерация
В России исчезнут бутылочки с водой
Сегодня, 14:51
Федерация
Фармацевты устроили всероссийский флешмоб против поправок в закон
Сегодня, 14:31
Федерация
Туристический бизнес России попросил помощи из-за коронавируса
Вчера, 13:28
Федерация
В Лондоне арестовали недвижимость семьи Назарбаева
Вчера, 13:02
Федерация
Крах рубля приведет к росту цен на лекарства и одежду
Теги
коронавирус
грипп
ОРВИ
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика