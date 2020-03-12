В России подтверждено еще восемь новых случаев коронавирусной инфекции

За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев новой коронавирусной инфекции (СOVID-19), из них шесть случаев - в Москве, два - в Московской области.

Четверо заболевших москвичей госпитализированы в больничный комплекс в Коммунарке, один - в инфекционную больницу №1, ребенок - в больницу им. Башляевой.

Заболевшие жители Подмосковья вернулись из Италии, из них один летел транзитом через Австрию. Пациенты находятся в изолированных боксах инфекционных отделений больниц.

В настоящее время установлен круг лиц, которые контактировали с заболевшими. Все они помещены на карантин и взяты под медицинское наблюдение, все сдали анализы на коронавирус.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции, в том числе у двоих граждан КНР, у одного жителя Италии (приехал в Санкт-Петербург) и 25 жителей России (23 побывали в Италии, двое заразились в России от заболевших).

В Москве подтверждено 15 случаев заболевания, из них один пациент был выписан после выздоровления, остальные проходят необходимое лечение. В Подмосковье зарегистрировано три случая заболевания, в Липецкой области – три случая, в Санкт-Петербурге – два, в Нижнем Новгороде, Калининградской и Белгородской областях – по одному случаю.

По состоянию на утро 12 марта в мире подтверждено 126 тысяч 25 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 45 тысяч 45 случаев зарегистрировано в 109 странах мира, остальные – в Китае.

На территории Челябинской области случаев заболевания новым коронавирусом 2019-nCoV на текущий момент не выявлено.