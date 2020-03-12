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В Москве подтверждено шесть новых случаев коронавируса

Общество
Сегодня, 09:11
Автор: 
Олеся Денисова

В Москве подтверждено еще шесть новых случаев коронавирусной инфекции (СOVID-19), в том числе у одного ребенка.

Как сообщает пресс-служба мэрии Москвы, из этой шестерки четверо прибыли из Италии, двое заразились после контакта с ранее заболевшими. У ребенка полностью отсутствуют симптомы заболевания, он является только носителем.

Четверо заболевших госпитализированы в больничный комплекс в Коммунарке, один - в инфекционную больницу №1. Ребенок - в больницу им. Башляевой.

Установлен полный круг близких контактов всех заболевших – все они уже находятся под медицинским наблюдением. Три родственника пациентов получают помощь в инфекционной больнице. Три человека направлены в обсервационный центр. Трое остались на домашнем карантине.

Ни один из взрослых пациентов не посещал работу в прошедшие дни. Заболевший ребенок также не ходил в дошкольную группу.

Всем пассажирам, которые вернулись в Москву из Италии теми же рейсами, что и заболевшие, направлена СМС о необходимости перейти в режим самоизоляции и немедленно вызвать скорую помощь.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 26 случаев коронавирусной инфекции, в том числе у двух граждан КНР, у одного жителя Италии (приехал в Санкт-Петербург) и 23 жителей России (21 побывали в Италии, двое заразились в России от заболевших). В Москве подтверждено 15 случаев заболевания, из них один пациент был выписан после выздоровления, остальные проходят необходимое лечение.

По состоянию на утро 11 марта в мире подтверждено 118 тысяч 921 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 37 тысяч 966 случаев зарегистрировано в 107 странах мира, остальные – в Китае.

На территории Челябинской области случаев заболевания новым коронавирусом 2019-nCoV на не выявлено. Всего в области было взято под медицинское наблюдение 902 человека. На сегодня остается под наблюдением 268 человек, в том числе 59 граждан КНР, 24 гражданина Италии, один гражданин Ирана.

Автор: 
Олеся Денисова
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коронавирус
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