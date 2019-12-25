Деньги на стол

В России предложили ввести «новогодний капитал» для стариков
Федерация
Сегодня, 13:50

В России появилась необычная инициатива, призванная упростить жизнь пенсионеров и помочь не разорится на новогодней суете. В Госдуме предложили выплачивать одиноким старикам “новогодний капитал”, сообщает сегодня, 25 декабря, RT.

 

С такой социальной инициативой выступил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. По мнению разработчика идеи, дополнительные деньги от государства старики смогут направить на покупку продуктов к праздничному столу не в ущерб ежемесячного бюджета.

Таким образом, одинокие пенсионеры смогут провести новогодние праздники так как им захочется. Правда, размер пособия не уточняется, а сама инициатива ушла в министерство труда.

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