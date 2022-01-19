19.01.2022
Руководитель «ЧТЗ-Уралтрак» получил предостережение от прокуратуры
19.01.2022
В России резко вырос уровень коррупции
19.01.2022
Госдума приняла закон о пожизненном заключении педофилов
19.01.2022
У ГИБДД не оказалось возможности отслеживать опасные возможности
19.01.2022
Южноуральская спортсменка стала победительницей второго этапа Кубка России по фристайлу
19.01.2022
Выставка «Луна и момидзи» закрылась, мастер-классы продолжатся
В России резко вырос уровень коррупции
В Челябинской области организовали 66 крещенских купелей, где южноуральцы смогут окунуться
18.01.2022
В Челябинске дорожники грубо нарушают правила дорожного движения
17.01.2022
Главный архитектор Челябинска получил выговор за «китов»
17.01.2022
В 2022 году минимальная зарплата в Челябинской области достигнет почти 16 тысяч
14.01.2022
Магнитогорцев на Крещение не пустят в помещение для переодевания без QR-кода
13.01.2022