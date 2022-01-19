В России резко вырос уровень коррупции

Количество преступлений, связанных со взяточничеством, за 2021 год увеличилось в России почти на 30%, передаёт ТАСС со ссылкой на материалы статистики МВД.

По данным ведомства, за минувший год было зарегистрировано больше 18,5 тысячи преступлений. Более 5 тысяч из них — получение взятки, более 4,5 тысячи — дача незаконного денежного вознаграждения, а более 2 тысяч — посредничество. Около 7 тысяч преступлений приходится на мелкое взяточничество. Всего в 2021 году в стране зафиксировали более 35 тысяч преступлений коррупционной направленности — это на 14 % больше, чем за год до этого.