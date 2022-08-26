В сентябре пустят дополнительные поезда из Челябинска к Черному морю

В сентябре будут запущены дополнительные рейсы сезонных поездов из Челябинска в Имеретинский Курорт (Сочи), а также из Екатеринбурга в Анапу (поезд проследует через Челябинск, Златоуст, Кропачёво). Соответствующее решение приняла «Федеральная пассажирская компания» (ФПК – дочернее общество ОАО «РЖД») для удовлетворения спроса населения.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, поезд №553/554 Челябинск – Имеретинский Курорт будет отправляться из Челябинска первого, третьего и седьмого сентября в 15:43 по местному времени. Обратно из Имеретинского Курорта поезд – четвертого, шестого и десятого сентября в 12:30.

Поезд №290/289 Екатеринбург – Анапа будет отправляться из Челябинска с 15 по 27 сентября по нечетным числам в 00:37. Обратно из Анапы с 17 по 29 сентября по нечетным числам в 14:50.

В поездах предусмотрены вагоны разных классов обслуживания, есть багажное купе. Доступна услуга перевозки домашних животных без сопровождения владельцами.

Приобрести билеты и узнать более подробную информацию о графике движения поездов можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах. Продажа билетов на вышеуказанные поезда уже открыта.