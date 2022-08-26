26.08.2022
В сентябре пустят дополнительные поезда из Челябинска к Черному морю
26.08.2022
Житель Миасса за три дня перевел мошенникам из «банка» свыше 1,6 миллиона рублей
26.08.2022
Озерчанин незаконно продал дизельное топливо на сумму свыше девяти миллионов рублей
26.08.2022
Наталья Котова оценила результат благоустройства прогулочной зоны на улице Свободы
26.08.2022
Жители Советского района просят власти Челябинска спасти их от аварийных деревьев
26.08.2022
В Челябинской области увеличили траты на учебные расходы школ
В сентябре пустят дополнительные поезда из Челябинска к Черному морю
23.08.2022
Региональная инновационная площадка ЮУЖД открылась в Челябинске
15.08.2022
«Ласточка» между Челябинском и Магнитогорском будет курсировать чаще
12.08.2022
Количество ДТП на полигоне ЮУЖД за семь месяцев 2022 года снизилось в два раза
05.08.2022
Текслер: Железная дорога особенно сейчас важна для экономики региона
Челябинские экоактивисты заявили о гибели деревьев в парке Дружбы, районные власти ответили
25.08.2022
В пяти городах Челябинской области НМУ продлятся до вечера 25 августа
24.08.2022
В среду вновь отмечено повышенное содержание сероводорода в воздухе Челябинска
24.08.2022
Во сколько обойдется посещение ребенком частного детского сада в Челябинске
23.08.2022
Наступившая неделя в Челябинской области будет жаркой
22.08.2022