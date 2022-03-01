Валерия Гергиева уволили с поста главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра

Российского дирижёра Валерия Гергиева уволили с поста главного дирижёра Мюнхенского филармонического оркестра за отказ высказаться против военной спецоперации на Украине. Об этом сообщается на сайте мэрии Мюнхена.

По словам мэра Дитера Райтера, Гергиев не ответил на письмо, в котором он просил его «чётко и недвусмысленно дистанцироваться» от военных действий, начатых Москвой.

«Однако в нынешней ситуации чёткий сигнал для оркестра, его публики, общественности и городской администрации был необходим для того, чтобы иметь возможность продолжать совместную работу. После того, как этого не было сделано, остаётся только немедленно расстаться. Мы проясним всё остальное как можно скорее», - говорится в сообщении.

Валерий Гергиев был главным дирижёром Мюнхенского филармонического оркестра с 2015 года. После объявления военной спецоперации на Донбассе «Карнеги-холл» заменил Гергиева на концертах Венского филармонического оркестра. От сотрудничества с дирижёром отказался и его менеджер.

Напомним, что 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.