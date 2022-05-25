Владимир Путин дал ряд поручений по итогам посещения госпиталя Минобороны

Президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений по итогам его сегодняшнего визита в Центральный военный клинический госпиталь имени П. В. Мандрыка Минобороны РФ и общения с военнослужащими, получившими ранения в ходе спецоперации, и медработниками.

Соответствующие распоряжения были даны на состоявшемся позднее заседании президиума Госсовета по вопросам соцподдержки граждан.

По словам президента, врачи заверили, что в госпитале есть всё для того, чтобы оказывать квалифицированную медицинскую помощь получившим ранения или травмы военнослужащим. «Но я прошу Правительство обратить внимание всё-таки на медицинскую сторону дела и чувствовать и понимать, что там происходит. Если что-то нужно, следует оперативно, быстро и эффективно реагировать на любые потребности военной медицины», - распорядился Владимир Путин.

Глава государства также отметил необходимость быстро и в полном объёме решать вопросы социальной поддержки всех военнослужащих, особенно раненых и семей погибших.

«Это касается выплат денежного довольствия, соответствующих премий, - уточнил Владимир Путин. - Мы уже договорились с Председателем Правительства о том, что некоторый пересчёт делаем: они как люди, которые находятся за границей, получают соответствующие выплаты ещё находящимся за границей, – их нужно увеличить, потому что всё приравнено к курсу доллара в данном случае, а доллар, как известно, скукоживается, рубль укрепляется, поэтому нужно всё это пересчитать и соответствующим образом осуществить эти выплаты. Это касается всех социальных вопросов, это касается жилья и так далее».

Президент поручил правительству держать эти вопросы на своём контроле. «Министерство обороны делает это, делает достойно, но там, где нужно подставить плечо, естественно, само собой разумеется, нужно это делать», - отметил глава государства.