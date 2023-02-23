Владимир Путин: Наш народ верит в вас – в защитников России, в вашу преданность Отечеству и присяге

Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 23 февраля, в видеообращении поздравил с праздником - Днем защитника Отечества - ветеранов, личный состав, гражданский персонал Вооруженных Сил, всех граждан страны:

«Этот всенародный праздник символизирует героическую историю нашей армии и флота, нерушимую связь всех поколений защитников Отчизны. В нем воплощена наша глубокая признательность верным сынам и дочерям Отечества, всем, кто, не щадя себя, сражался с врагом за родную землю, за свой народ, с честью и победой проходил через любые испытания, сокрушал иноземные нашествия. Так было на Чудском озере и Куликовом поле, под Полтавой и Бородином и в победном мае 1945 года.

В этот день низкий поклон и самые тёплые слова – нашим дорогим ветеранам, которые разгромили нацизм, отстояли свободу и независимость Родины. Ваши подвиги в годы Великой Отечественной войны навсегда останутся в исторической памяти нашего народа как яркий пример патриотизма и мужества, будут служить неиссякаемым источником духовной силы. Нынешнее поколение солдат и офицеров России бережёт и приумножает ратные традиции своих дедов и прадедов.

Хочу сердечно поздравить с праздником военнослужащих, добровольцев, мобилизованных граждан, специалистов разных профессий, которые участвуют в специальной военной операции. Сейчас наши бойцы героически сражаются с неонацизмом, пустившим корни на Украине, защищают наших людей на наших исторических территориях, сражаются мужественно, героически.

Современные, эффективные армия и флот – залог безопасности и суверенитета страны, гарантия ее стабильного развития, ее будущего. И потому укреплению обороноспособности мы, как и прежде, будем уделять приоритетное внимание.

Опираясь на реальный боевой опыт, будем вести сбалансированное, качественное развитие всех составляющих Вооруженных Сил, совершенствовать систему подготовки частей и подразделений. Прочная основа здесь – солдаты, сержанты, офицеры, которые проявили себя наилучшим образом в ходе боевых действий на передовой.

Будем и дальше насыщать войска передовой техникой. Это новые ударные системы, средства разведки и связи, беспилотники и артиллерийские комплексы. Сейчас наша промышленность быстрыми темпами наращивает производство всей линейки обычных вооружений, осваивает серийный выпуск перспективных образцов для армии и флота, Воздушно-космических сил.

Повышенное внимание, как и раньше, уделим укреплению ядерной триады. В этом году на боевое дежурство заступают первые пусковые установки ракетного комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой. Продолжим серийное производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования «Кинжал» и начнем массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон».

С принятием в боевой состав ВМФ атомного подводного крейсера проекта «Борей-А» «Император Александр III» доля современных вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах достигнет ста процентов. В ближайшие годы боевой состав флота пополнят еще три крейсера данного проекта.

Наш народ верит в вас – в защитников России, в вашу надежность, решительность, преданность Отечеству и присяге. Миллионы людей искренне, по зову сердца помогают бойцам на передовой, и это несокрушимое единство – залог нашей победы.

Еще раз поздравляю вас с праздником!

Желаю крепкого здоровья и успехов в службе Родине, благополучия вашим родным и близким».